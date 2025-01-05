Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sarı kart gördü ve Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü
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05 Ocak 2025 20:23
Son güncelleme 05 Ocak 2025 20:26
Fenerbahçe'ye Hatayspor maçında kötü haber geldi.

Maçın 55. dakikasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. 

Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek de sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
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