Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'ye Hatayspor maçında kötü haber geldi.
Maçın 55. dakikasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü.
Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek de sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Maçın 55. dakikasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü.
Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek de sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.