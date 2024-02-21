Fenerbahçe'de sıra geldi Kadıköy'e!

Deplasmanda Avrupa'nın en iyi takımıyken 11 puanın 9'unu evinde kaybedenSüper Lig'de deplasmanda 13 maç, 12 galibiyet ve 1 beraberlik... Fenerbahçe, dış sahada tarihi bir performans sergiliyor. İsmail Kartal, Didi ve Veselinovic'e ait olan 13 maçlık yenilmezlik serisini tekrarlayarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Ayrıca Avrupa'da da Sarı-Lacivertliler'den daha iyi bir deplasman karnesine sahip başka takım yok! Konuk olduğu rakiplerine kâbus yaratan Fenerbahçe, iş Kadıköy'e geldiğinde birçok kez hayal kırıklığı yarattı.İsmail Kartal ve öğrencileri ligde şu ana kadar 11 puanlık kayıp yaşadı. Bunların 9'u Ülker Stadı'ında yaşandı. Fenerbahçe, ligdeki tek yenilgisini Kadıköy'de 3-2'lik skorla Trabzonspor'dan aldı. Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ise Kadıköy'den berbraerlikle ve 1'er puan alarak ayrıldı.İsmail Kartal şimdi iç sahadaki karneyi düzeltmek için kolları sıvadı. 12. adamın müthiş desteği, en önemli itici güç. Ancak maç içerisinde istenen performansın sergilenemediği ya da rakibin gol bulduğu anlarda yaşanan panik, en önemli sorun. Tecrübeli teknik adam, bunu aşmak için öğrencileriyle toplantı üstüne toplantı yapıyor. Kartal'ın, son Alanyaspor beraberliğine değinerek,ifadelerini kullandığı öğrenildi.Takımın tecrübeli isimleri de sakin kalmaları gerektiğine dikkat çekti. Kariyerleri boyunca pek çok şampiyonluk yarışı verip mutlu sona ulaşan Dzeko ve Tadic'in, arkadaşlarıyla yaptığı kısa toplantıdadedikleri kaydedildi.