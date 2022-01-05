Fenerbahçe'de Serdar Aziz kararı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği sona erdi. Yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere ayrı bir önem veren yönetim, tecrübeli stoperle kontrat uzatacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Serdar Aziz kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2022 14:25
1
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim tecrübeli stoperle yeni sözleşme yapma kararı aldı. 

Önümüzdeki sezon yabancı kriterlerinde 7+4 uygulamasının hayata geçmesiyle yönetimin takımda tutmak istediği 31 yaşındaki stopere yıllık 8 ila 10 milyon lira arasında bir teklifin sunulacağı gelen duyumlar arasında.

Geçtiğimiz sezon maaşından 2 milyon lira fedakarlık yaparak yönetimin takdirini kazanan Serdar Aziz'le uzlaşılarak sözleşme imzalanması bekleniyor.

2018-19 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, kariyerinde sarı-lacivertli formayla çıktığı 77 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti.  

 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.