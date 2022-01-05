Fenerbahçe'de Serdar Aziz kararı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim tecrübeli stoperle yeni sözleşme yapma kararı aldı.
Önümüzdeki sezon yabancı kriterlerinde 7+4 uygulamasının hayata geçmesiyle yönetimin takımda tutmak istediği 31 yaşındaki stopere yıllık 8 ila 10 milyon lira arasında bir teklifin sunulacağı gelen duyumlar arasında.
Geçtiğimiz sezon maaşından 2 milyon lira fedakarlık yaparak yönetimin takdirini kazanan Serdar Aziz'le uzlaşılarak sözleşme imzalanması bekleniyor.
2018-19 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, kariyerinde sarı-lacivertli formayla çıktığı 77 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti.
Önümüzdeki sezon yabancı kriterlerinde 7+4 uygulamasının hayata geçmesiyle yönetimin takımda tutmak istediği 31 yaşındaki stopere yıllık 8 ila 10 milyon lira arasında bir teklifin sunulacağı gelen duyumlar arasında.
Geçtiğimiz sezon maaşından 2 milyon lira fedakarlık yaparak yönetimin takdirini kazanan Serdar Aziz'le uzlaşılarak sözleşme imzalanması bekleniyor.
2018-19 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, kariyerinde sarı-lacivertli formayla çıktığı 77 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti.