Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in büyük heyecanı

2018-2019 sezonun devre arasında, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'dan aldığı Serdar Aziz, 3.5 yılı aşkın bir süredir formasını giydiği Fenerbahçe'de 99 resmi maçta sahaya çıktı.



Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve son olarak Jorge Jesus'la çalışan Serdar Aziz, bütün teknik adamların vazgeçemediği önemli isimlerden biri oldu.



İlk geldiği sezon yarı devrede 10 maça çıkan Serdar, 2019-2020'de 23, 2020-2021'de 31, 2021-2022'de ise 29 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu sezon başı Dinamo Kiev maçında sakatlanıp sahalardan uzak kalmasına rağmen, son maçlarda Jesus'tan formayı aldı ve Portekizli teknik adam döneminde de 6 karşılaşmada süre aldı.



Serdar, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de 87, Avrupa kupalarında 7, Türkiye Kupası'nda ise 5 müsabakada süre aldı.



Haber Glabal'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre ; Süper Lig'de son 3 maçta süre alan ve bunların 2'sinde ilk 11 oynayan Serdar Aziz, Jesus'un forma vermesi durumunda cumartesi günü Fenerbahçe formasıyla 100. maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkacak.



91 MAÇTA İLK 11



Serdar Aziz, Fenerbahçe'yle sahaya çıktığı 99 maçın 91'inde ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinin en istikrarlı dönemlerinden birini geçirirken, Fenerbahçe'deki kariyerinde 91 karşılaşmada tahtaya yazılan ilk isimlerden biri olmayı başardı



10 GOL ATTI



Serdar Aziz, kariyerinin en golcü dönemlerinden birini de Fenerbahçe'de geçiriyor. Sahaya çıktığı 99 maçta Serdar Aziz, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen çift haneleri buldu ve 10 gol attı.



Serdar, Galatasaray'da çıktığı 51 maçta 5 gol atmıştı. 7 sezon oynadığı Bursaspor döneminde de 11 gol atan sarı-lacivertli stoper, çubuklu formayla 2 gol daha kaydederse kariyerinin en golcü dönemini Fenerbahçe'de yaşayacak.





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