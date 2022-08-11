Fenerbahçe'de Samatta gidiyor! Maaş detayı...

Jorge Jesus'un gelecek planları arasında yer almayan Ally Samatta, Genk'e kiralanıyor. Belçika ekibinin, Tanzanyalı golcünün yıllık ücretinin yarısını karşılayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Samatta'nın maaşının 1.3 milyon Euro'sunu ödemeye devam edecek.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samatta gidiyor! Maaş detayı...
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11 Ağustos 2022 09:24
Fenerbahçe , Ally Samatta'yı Genk'e kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Belçika temsilcisi ile yaptığı anlaşmanın maaş detayı ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre; Genk, Samatta'nın maaşının yüzde 50'sini karşılayacak.

Belçika ekibi, oyuncu tarafı ile son detaylarda anlaştıktan sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe kadroda düşünmediği ve yıllık 2 milyon 750 Bin Euro kazanan Ally Samatta'nın maaş yükünden 1.3 milyon Euro tasarruf edecek ancak yine de kasasından 1 milyon 375 bin Euro çıkacak.

6 milyon Euro bedel ile Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, geçen sezon bir diğer Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralanmıştı.   



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