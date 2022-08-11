Fenerbahçe'de Samatta gidiyor! Maaş detayı...

Fenerbahçe , Ally Samatta'yı Genk'e kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Belçika temsilcisi ile yaptığı anlaşmanın maaş detayı ortaya çıktı.NTV'nin haberine göre; Genk, Samatta'nın maaşının yüzde 50'sini karşılayacak.Belçika ekibi, oyuncu tarafı ile son detaylarda anlaştıktan sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor.Fenerbahçe kadroda düşünmediği ve yıllık 2 milyon 750 Bin Euro kazanan Ally Samatta'nın maaş yükünden 1.3 milyon Euro tasarruf edecek ancak yine de kasasından 1 milyon 375 bin Euro çıkacak.6 milyon Euro bedel ile Aston Villa'dan transfer edilen Ally Samatta, geçen sezon bir diğer Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralanmıştı.