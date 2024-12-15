Fenerbahçe'de sakatlık: Livakovic

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta Dominik Livakovic sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

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Fenerbahçe'de sakatlık: Livakovic
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15 Aralık 2024 19:34
Son güncelleme 15 Aralık 2024 19:45
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.

Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı.

Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.

Hırvat kaleci, kariyerinde ilk kez sakatlık yaşadı.

Osman Ertuğrul Çetin, daha önce 2 kez Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu.

15 Ocak 2022
Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

19 Ocak 2022
Fenerbahçe 2-1 Altay

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