Fenerbahçe'de sakatlık: Livakovic

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.
Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.
Hırvat kaleci, kariyerinde ilk kez sakatlık yaşadı.
Osman Ertuğrul Çetin, daha önce 2 kez Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu.
15 Ocak 2022
Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe
19 Ocak 2022
Fenerbahçe 2-1 Altay
Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.
Hırvat kaleci, kariyerinde ilk kez sakatlık yaşadı.
Osman Ertuğrul Çetin, daha önce 2 kez Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu.
15 Ocak 2022
Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe
19 Ocak 2022
Fenerbahçe 2-1 Altay
Dominik Livakovic, kariyerinde ilk kez sakatlandı.pic.twitter.com/V3l22qT1xG
— Sporxtv (@sporxtv) December 15, 2024