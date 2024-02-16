Fenerbahçe'de Ryan Kent'in lisansı askıya alındı

Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği oyuncu listesinde Ryan Kent'e yer vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ryan Kent'in lisansı askıya alındı
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16 Şubat 2024 13:23
16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.

14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.

Buna göre Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şu şekilde oluştu;

Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Jayden Oosterwolde
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Leonardo Bonucci
Rade Krunic
Fred
Sebastian Szymanski
Miha Zajc
Dusan Tadic
Joshua King
Edin Dzeko
Michy Batshuayi



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