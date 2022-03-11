Fenerbahçe'de mutlu son: Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştığı ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de mutlu son: Ferdi Kadıoğlu
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11 Mart 2022 12:27
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Şampıyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netleşti.

Sarı-lacivertli yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştığı ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Avrupa kulüplerinin de peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu ile 4-1 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi. 

 

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