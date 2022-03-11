Şampıyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netleşti.



Sarı-lacivertli yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştığı ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.



Avrupa kulüplerinin de peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu ile 4-1 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi.







