Fenerbahçe'de mutlu son: Anderson Talisca!

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Anderson Talisca, Instagram profilini güncelledi. Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de mutlu son: Anderson Talisca!
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26 Ocak 2025 23:59
Son güncelleme 27 Ocak 2025 00:19
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Sarı-Lacivertliler ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hareket geldi.  

Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

İŞTE TALISCA'NIN PROFİLİ



ACUN ILICALI'NIN TALISCA SÖZLERİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası Anderson Talisca konusunda gelen soruya cevap verdi. 

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için teşebbesü olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



 
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