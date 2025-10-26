Fenerbahçe'de Milan Skriniar geri dönüyor

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçıyla ligde formasına kavuşmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.
Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
