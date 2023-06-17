Fenerbahçe'de mali genel kurul yapıldı!

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu 2022 faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- Uğur Dündar: "Bana siyaset yapma diyenler, 'İktidara yağcılık yap' diyor.' Ben ölene kadar doğru söyleyeceğim. Yeri gelir iktidarı, yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Devam etmemi isteyenler el kaldırsın."
- Uğur Dündar: "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır."
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI: "ÇOĞUNU SÖYLEMEDİK"
"Denetim yaptık, enteresan şeyler çıktı. Çoğunu söylemedik. Bir tanesi çok ilginçti. İki tane, 2 Milyon TL'lik çek gördük. Bir çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarına göre kur 4 falan... Şaşırdık, dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Bu iki çek, bazı futbolcuların ödemelerini içeren çeklermiş! Bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolayıp, nakde çevirmiş, onlara da ileri tarihli çek vermiş. Futbolculara sorduk, 'Finansal Fair Play için bunu yapmamız istendi ve yaptık' dediler. Aynı yönetici hesabına Fenerium'dan 50 Bin Tl yollanmış. Sayın Aziz Yıldırım bunlara neden müsaade ettiniz. Yalnız bunların devamı var, neden bir şey yapmadınız. Bir firma 8.6 Milyon dolar para vermiş. 106 gün sonra ne olduysa, 9.6 milyon geri almış! %40 fazla almış. Bir teknoloji firması, aradım ve sordum. 'Üniversite kuracağız dediler verdik, futbolculara ödenince geri aldık' dedi. Bunun altında enteresan bir operasyon var."
"YA ADAY OLUN YA DA ÇEKİLİN"
"Ya aday olun, ya da başımızdan çekilin! Bir kere 5 yılda Fenerbahçe için bir şey yapmadınız! 'Fener Ol'a katılmadınız. Düşün yakamızdan. Bırakın canınızdan çok sevdiğiniz Fenerbahçe şu sezonu huzur içinde geçirsin. Tribünleri kurcalamaya vaktinizi harcamayın! Kendiniz gelin! Yancılarınızı getirin! En ufak şeyde sosyal medyada paylaşım yapan, gol yediğimizde sevinenleri alın gelin! Mert olun mert! Ne yapacaksanız açıkça yapın. Aday olun."
"YAZIKLAR OLSUN"
"Fenerbahçe'yi İrfan Can Kahveci transferi için SPK'ya şikayet edeceğinizi söylediniz. Yakışıyor mu ya? 'Seyirci ile göndereceğim! Mahkemeye vereceğim' dediniz. Yakışıyor mu? Hakan Şükür'ü referans alıp, söylemlerini bize karşı kullandınız. Yazıklar olsun!"
"Sayın Başkan Aziz Yıldırım... O, bana Ali Koç diye hitap ediyor. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı! Biz rakiplerin uzantılarıyla, TFF'deki köstebeklerle mücadele ederken, ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuyla ilgili birçok mail geliyor. Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın."
"SİZİ ANLAMIYORUM"
"Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir dediğiniz, bir dediğinizi tutmuyor. Size saygıda kusur etmem. Sizi böyle tanımıyorum, Ya ben yanlış tanıdım, ya siz değiştiniz. Kandırılmış olabilirim. Fenerbahçe için yaptıklarınızdan Allah razı olsun. Çok çile çektiniz. Son 5-6 senedir işin şirazesi kaydı. Muhaliflere hep 'Bir şey söyleyecekseniz buraya mertçe gelin, dedikodu yapmayın' dediniz. Bize böyle öğrettiniz. Siz neden buraya gelmiyorsunuz? Siz neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz neden elimizden tutmuyorsunuz? Nihat Özdemir gibilere ses çıkarmıyorsunuz? Niye?"
"YÜZ YÜZE GELEMİYORUZ"
"Sizinle yüz yüze gelemiyoruz. Arada balıkçıda yollarımız kesişiyor. Bazı şeyleri artık soracağım. Eski bir yöneticiniz, bize yakın birine geleceğinizi söyledi. Neden gelmediniz? Burası düz ayak. Size ihtiyacımız var. Size çok kez mektup yazdım. Evet, size ihtiyacımız var. 5 mektup yazdım, açmadan geri yolladınız. Telefon mesajlarına dönmediniz. Biz, size saygısızlık mı yaptık?"
PANTOLON TOPLAMA HAREKETİ
Pantolon toplama hareketini her gün yapıyorum. Aziz Yıldırım ile dalga geçmek için yapmadım. Çevresindeki arkadaşları bunu söylüyor. Maçlarda da bunu yapıyorum. Bu kadar mı seviyemiz düştü?
"BİR ÇOĞUNU SÖYLEMEDİK"
"Denetim yaptık, enteresan şeyler çıktı. Çoğunu söylemedik. Bir tanesi çok ilginçti. İki tane, 2 Milyon TL'lik çek gördük. Bir çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarına göre kur 4 falan... Şaşırdık, dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Bu iki çek, bazı futbolcuların ödemelerini içeren çeklermiş! Bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolayıp, nakde çevirmiş, onlara da ileri tarihli çek vermiş. Futbolculara sorduk, 'Finansal Fair Play için bunu yapmamız istendi ve yaptık' dediler. Aynı yönetici hesabına Fenerium'dan 50 Bin Tl yollanmış. Sayın Aziz Yıldırım bunlara neden müsaade ettiniz. Yalnız bunların devamı var, neden bir şey yapmadınız."
"ENTERESAN OPERASYON"
"Bir firma 8.6 Milyon dolar para vermiş. 106 gün sonra ne olduysa, 9.6 milyon geri almış! %40 fazla almış. Bir teknoloji firması, aradım ve sordum. 'Üniversite kuracağız dediler verdik, futbolculara ödenince geri aldık' dedi. Bunun altında enteresan bir operasyon var."
"ADAY VE ADAYLAR BULUN"
"Buraya kaos yaratmak için gelen çok küçük bir grup vardı. Ne yapalım, onların tepki şekli böyleydi. Bize yakışmadı. Defalarca söyledim, yine söylüyorum... Aday ve adaylar bulun!"
YENİ TEKNİK DİREKTÖR
Ali Koç: "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik."
"CAMİAYI BİLEN TÜRK HOCA OLACAK!"
"Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."
"YENİ TFF'DE AKTİF OLACAĞIZ"
"Yeni oluşan TFF'de daha aktif olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin geçmişine leke sürebileceğiniz bir leke yoktur. 18 yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış biri, '2011'den beri şike yapılmamıştır' diyor, eski başkanımız bu kişiyi korudu! Sizin haberiniz var mı? Fenerbahçe'yi koruyalım ama eski adamlarımız en çok bize zarar veriyor."
"YAZ KAMPI RUSYA'DA"
"Yaz kampımızı Rusya'da yapacağız. Zenit ile maç oynayacağız. Zenit ile ikili ilişkilere çok önem veriyorum. Rus takımlarına uygulanan ambargoya karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. Rusya ve Ukrayna iki önemli devlet ve iki ülke de bize çok yakın. Spor barış içindir, bu konulara spor karıştırılmamalı."
ELEŞTİRİLERE CEVAP!
"Futbol aklı diye bir şey söyleniyor ve eleştiriliyoruz. netice olmayınca her şey söylenir. Biz de bunları saygıyla dinliyoruz. Bu sene takvimsel açıdan ve Fenerbahçe açısından garip bir sene. En büyük yatırımı dünyaca ünlü hocaya yaptık. 2019'da Portekiz'de bir kulüp başkanından hoca tavsiyesinde bulunmasını istedim. 'Acil başarı istiyorum' dedim. Acil başarı için Jorge Jesus ismini verdi, o zaman mümkün olmadı. Seneler sonra kısmetmiş geldi. Kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. 'Ders alınmış, öğrenilmiş' denildi. Sahadaki futbolumuz alkışlandı. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitmesi için mesajlar atıyor. 39 senede 20 şampiyonluk, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi kazanmış. Suudi Arabistan, Portekiz, Brezilya'da başarılı olmuş adam, herkes tarafından kabul gördü."
"HALA GOLCÜSÜ YOK DENİYOR"
"Rakiplerimizden 17 maç daha fazla oynadık. UEFA'da 107. sıradan 58. sıraya çıktık. Sevilla'yı salladık ama yıkamadık. 2-0 kaybettik ilk maç ama skor, oyunu yansıtmıyor. İstanbul'da ilk yarı perişan ettik. İkinci yarı salladık ama eleyemedik. Sevilla tek yenilgisini bizden aldı. Gruptan yenilgisiz, lider çıktık. Ligde puan averajımız 2.22. Son şampiyonluğumuzda 2.18. 56 açta 126 gol attık. 2.25 gol averajı yakaladık. Ligde gol averajımız 2.42. Puan averajımız, son 5 senenin şampiyonluğunun üstünde. İstatistiksel olarak fena bir sezon yaşamadık. Golcü istenildi, Vedat Muriqi'ye 12 Milyon € teklif geldiğinde konuyu bilenlere sordum 'Hemen sat daha fazlası olmaz' dediler. Ama 20 Milyon €'ya yakın rakama sattık. Lazio'dan Şampiyonlar Ligi bonusu alacağız. Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin gol sayısı ortada. Hala, 'Fenerbahçe'nin golcüsü yok!' diyorsunuz."
"DERBİ SONUÇLARINA AKIL ERMİYOR"
Bu performansın üzerine derbilerdeki sonuçlara akıl sır ermiyor. Ne garip maç varsa hep bizim sahamızda oluyor. Olacak iş değil. Yılların getirdiği hasret olmasaydı bu sezona 'başarısız olduk' demeyecektik. Türkiye Kupası'nı 10 yıldır alamıyorduk. Kazanarak sanki ayıp etmişiz. Ana hedefimiz elbette bu değil ama bu da sanki kıymetsizmiş gibi konuşmak doğru değil."
ARDA GÜLER SÖZLERİ
Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Enner Valencia'dan Allah razı olsun. Ancak yeri geldi, onu da yerden yere vurduk. Her türlü kötülük, şanssızlık ve uğursuzluk başımıza geldi.
"ALINACAK ÇOK MESAJ VAR"
Ali Koç: "Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek."
"SİZİN GİBİ DÜŞÜNÜRDÜM"
"Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum."
KOMBİNE'YE ZAM VAR MI?
"3 Haziran 2018'den bu yana olumsuzluklar yaşadık. 3 Haziran 2018, Euro 4.53... 17 Haziran 2023, Euro %471, Türk Lirası gerilemiş. Bu satın alma gücümüz gerilemiş demek. Kur inanılmaz arttı. Futbolda vergiler arttı. Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. %300 zam nereden çıktı bilemiyorum. %300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız.
İHALEYE FESAT KARIŞTI DENECEK SEVİYEDE"
"TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek seviyede, naklen yayın geliri anlaşması değişti. Yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe, 10-12 milyon dolar civarında yayın geliri alıyor."
"UEFA BİLE BUNU ANLAMIYOR"
"Stadyum isim sponsorluğu için 2015 yılında alınan 90 Milyon dolar kırdırılarak 72 Milyon dolar alındı, 26 Milyon doları borçlara kullandı, geri kalanı o sezon harcandı. Borç 386 Milyon Euro'ya düştü. Ama bunu taşımamız mümkün değildir. Yeniden yapılandırmanın da ödenmesi mümkün değildir. TL bazından borç 3.2 Milyar TL'den, 7 milyar 686 milyon TL'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor.
"PARMAK SALLAMA OLAYI, ÜZÜLDÜM"
"Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir."
"EN BÜYÜK RAKİBİ KENDİSİ"
"Bu camianın en büyük rakibi kendisi. Bu camiaya en büyük zarar verenlerin bizler olduğunun kanaatine varırsınız. Fenerbahçe 3 defa şampiyonluğu son hafta kaybetti. 2006'daki kurgulanan Denizli maçı, kurgulanan lig... Dünyanın hiçbir yerinde o maç bitirilmezdi. Dünyada hiçbir takım 6 yılda 3 kez son maç şampiyonluk kaybetmiş. Hiçbir takım, bir örgüt tarafından hedef alınmıştır."
"TFF'Yİ KURŞUNLAYANLAR BULUNDU AMA..."
"TFF'yi kurşunlayanlar bulundu ama Fenerbahçe'yi kurşunlayanlar bulunmadı. Neden Devlet dibe inmeme konusunda bu kadar rahat? Çünkü bizim camiamızdan bir reaksiyon yok."
"TARAFTAR YASAĞININ NEDENİNİ GÖRDÜNÜZ"
Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa'ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe'ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe'ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?
"SİZ KİME DİŞİNİZİ GÖSTERİYORSUNUZ"
Bana kızıyorsunuz ya dişinizi bize gösteriyorsunuz diye. Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde? Eski başkanlar, eski yöneticiler, kamuoyunda yeri olan kişiler...
28. ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
"28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. 6 mektup, 7 dilekçe... Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir."
"HATALAR, BİZİM LEHİMİZE OLMUYOR"
"Neden futbolun paydaşlarının yıllarca konuştuğu hakem hataları, neden hiç Fenerbahçe lehine olmuyor? Neden hep Fenerbahçe aleyhine oluyor? Bunları bir düşünün! Aziz Yıldırım, Ali Koç, gelecek diğer başkanlar... Bunları bugünkü yönetimle alakalı görüyorsanız, diyecek bir şeyim yok. Başarı istiyorsak, Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber korumalıyız."
Fenerbahçe Olağan Mali Kurulu'nda başkan Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL CEVABI!
Ali Koç: "Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz!"
Suat Müftüoğlu: "Burası tartışma alanıdır ama dışarıdan medya yoluyla Fenerbahçe'nin çıkarlarını tartışmaya açarsak bunun sonu gelmez. Dün medyada bir haber çıktı. Kim olduğunu biliyorsunuz. Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza bir an önce vazgeçin diyorlar. Hayali bir düşman olabilir mi? Eğer tartışmak istiyorsan buraya geleceksin. Bir başkanımız var. Maddi, manevi bütün varlığını ortaya koymuş bir başkanımız varken sen kalkacasın bu başkanı eleştiriceksin. Yazıklar olsun diyorum."
Metin Sipahioğlu: "Taraftarımızın haklı tepkileri var. Her camiada başarısızlık olduğunda bu tepkiler normaldir. 26 kupadan bahsediyoruz ama futbolda lig şampiyonluğunu almayınca bunların bir önemi kalmıyor. Futbolda şampiyonluk gelmediğinde yeni nesilleri kaybediyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük problemi yeni nesilleri kaybetmektir.
Metin Sipahioğlu: "Ali Koç aday çıkarsa seçime giderim dedi ama maalesef henüz bir aday çıkmadı. Başkanımızın karşısına tek bir aday bile çıkmadı. Ali Koç söylediği sözün arkasında durur. Bizim camiamızın en büyük problemi; iktidarlara yeterli alternatif üretememektir. Aday çıkmıyorsa ben kongre yapılmamasını doğru buluyorum. Kongre yapmadan yönetim güçlendirilebilir; Futbol A.Ş.'nin başına camiaya heyecan katacak atamalar yapılabilir. Transferler sadece hocaya bırakılamaz. Türkiye'deki sistemi bilen, scout ağı geniş birini getirmemiz lazım. Bunun adı sportif direktör olur. Mevcut futbol aklımızla 6. seneye girmek büyük risk."
"576 MİLYON TL ÖDEYECEĞİZ"
Erol Bilecik: Bankalar Birliği'ne 576 Milyon TL ödeyeceğiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, bu sürdürebilir tablo değil. Hem bizim için hem de diğer kulüpler için değil.
"NAKLEN YAYIN GELİRİ DÜŞTÜ"
Erol Bilecik: Fenerbahçe, 2021 yılında naklen yayından 212 Milyon TL gelir elde ederken, 2022 yılında bu rakam 208 Milyon TL'ye düştü.
"G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN FAZLA"
Erol Bilecik: Fenerbahçe Kulübü olarak 2021 yılında 169 Milyon TL vergi ödemesi yaparken, 2022'de nakdi olarak 340 Milyon TL olarak vergi ödemesi yaptık. Galatasaray'ın 130, Beşiktaş'ın 142, Fenerbahçe'nin ise 205 spor okulu var. Türkiye'nin bütün illerinde, bu spor okulları Türk evlatlarının emrine amade.
"BORÇ 386 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ"
Erol Bilecik: "612 milyon euro borç devraldık, bu rakamı 386 milyon euroya düşürmüş olduk. Kur 3,5 katı artmışken bunu yaptık. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ali Koç gibi bir başkanımız olmasaydı maalesef yol katedemezdik. Ali Koç olmasaydı, bunu yapamazdık. Cömertçe tam destek oldu. Bu konudan bahsetmekten kendisi haz almıyor, bir anlamda korsan gibi konuşuyorum. Bu yüzden konuyu noktalıyorum. İsteyen bu cömertliklere bakabilir."
FENERIUM GELİRLERİ
Erol Bilecik: Fenerium, 2021 yılında 217 Milyon TL olan cirosunu 2022 yılında 462 Milyon TL'ye çıkarttı.
Tüpraş'tan sponsorluk karşılığında geçen yıl 53 Milyon, bu yıl da 82 Milyon TL gelir elde edilmiştir. Amatör branşlarda sporcular ve teknik sorumlular, bu sponsorlukla maaşlarını günü güne almışlardır. Yelkende de Doğuş Grubu'na şükranlarımı paylaşıyorum.
"DİĞER KULÜPLER GİBİ YAPMADIK"
Erol Bilecik: Vergi borcumuzun hepsini ödedik. Diğer bazı kulüpler gibi vergi borcumuz için devletimizle pazarlık yapmayız. Olan vergimizi hakkıyla öderiz. Sporcularımıza ve teknik personelimize borcumuz yoktur. 2022 yılında oyuncu satışından kasamıza 25 milyon euro girdi.
F.BAHÇE'NİN TOPLAM BORCU
Bilecik'in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi.
Uğur Dündar: "Fenerbahçe sözcüklerle anlatılamayacak bir öyküye sahip. Başkanımız Emirzade Arif, 1893 yılında dünyaya geliyor, 1919 yılında 26 yaşındayken şehit düşüyor. Fenerbahçe'de yıllarca oynuyor, kulübümüze başkanlık da yapıyor. Kendisi mühendis, subay ve yüzbaşı rütbesindeyken, Toros Demiryolu hattının inşaatı sırasına Rum çetelerinin saldırısına uğrayarak şehit düşüyor. Tarih 19 Kasım 1919. 21 Kasım 1919'da Fenerbahçe'miz, Anadolu Hisarı İdmanyurdu ile maç yapıyor ve sahaya 10 kişi çıkıyorlar. Sahanın kenarında bir sandalye, o da şehit başkan için ayrılıyor. Ve Fenerbahçe o karşılaşmayı da kazanıyor. Şanlı, şehit kanlarının olduğu Fenerbahçe'nin tarihinin, bugün mali genel kurulunu, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ayrıca bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile açmak istiyoruz. Sizleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum."
"100. YILDA 26 KUPA"
Burak Kızılhan: "Bu sezon Fenerbahçe'miz 9 branşta, onlarca kupa ve madalyalar kazandı. Adımıza yakışan spor kulübü kimliğinin altını dolduran başarılar elde etti. Fenerbahçe, Cumhuriyeti'nin 100. yılında 26 kupa kazandı. İşte tablo burada."
"UMARIM RAKİPLERİMİZ DE GÖNDERMİŞTİR"
Burak Kızılhan: "Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. TFF tarafından hayata geçirilen Omuz omuza kampanyasına 550 adet, toplamda ise 1050 konteyner ile destek olduk. Bu arada çok merak ediyorum rakiplerimiz de söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? TFF bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşacaktır."
Burak Kızılhan: "Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası ile ilgili 2022 yılında da önemli gelişmeler yaşandı. Sözde şike davasında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı. Bu yorucu ve yıpratıcı süreç, Fenerbahçe'nin aklanmasıyla sonuçlandı. FETÖ ve PYD üyesi polisler hakkında verilen hükümler incelendi. Tutuklu sanıkların, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi."
"İKİ KULÜBE BEDELSİZ STAT"
Burak Kızılhan: "Bakanlığa hangi kulüplere bedelsiz stat verildiği soruldu. Kurul, cevap vermekten imtina etmesi üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik bilgi verilmemesi işleminin, hukuka aykırı olduğu mahkeme tarafından tescil edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeniden başvuru yapıldı ve Süper Lig'de yer alan iki kulübe bedelsiz stat verildiği bilgisi alındı."
"5 YILDIZLI ARMA TESCİLLENDİ"
Burak Kızılhan: "Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplandı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız."
"25 BİN KOMBİNE, 16,500 BİLET"
Burak Kızılhan: Fenerbahçe, karaborsa ile savaşmaktadır. 25 bin koltuk kombine olarak satılacaktır. 16 bin 500 maç bileti satılacaktır. Yeni sezonda 16.500 satılabilir maç bileti olacaktır. Kombinesi bile olmayan bir taraftarın bilet hareketleri incelendiğinde 105 devir yaptığı saptanmıştır. Maalesef bazı taraftar derneklerinin de karaborsa bilet satışına karıştıkları tespit edilmiştir. 2023-2024 sezonunda da maçlık satın alınan biletler, transfere kapatılacaktır. Uygunsuz kullanımlar tespit edilip, 1032 adet kombine iptal edilmiştir. Sadece 7 kombine sahibi konuyla ilgili yasal yollara başvurmuştur. Bu da gösteriyor ki, iptallerin ne kadar haklı olduğu ortada.
"DEVİR HAKKI 5 MAÇ!"
Burak Kızılhan: Yeni sezon kombinelerinde devir hakkı 5 maç ile sınırlı olacaktır. Bu maçlara derbi ve Avrupa kupası maçları dahil olmayacaktır. Divan Kurulu koltuklarında ise devir hakkı 10 maç ile sınırlı olacak ve bu maçlara derbi ve Avrupa kupası karşılaşmaları dahil olmayacak. Kombineler sezonluk devir olmayacaktır. Kombine satışları gelecek hafta yenileme süreci ile başlayacaktır. Geride bıraktığımız sezon toplam kombinelerin 3'te 1'inin devredildiği saptanmıştır. Bir başka deyişle her 3 kişiden 1'i maçlara gelmemiştir.
"KOMBİNE YENİLEME ŞARTLARI..."
Burak Kızılhan: Son 7 sezonda en az iki kez kombine almış kişiler, koltuklarını yenileyecekler. Bunlar da toplamda 14 bin kişi. Geçen sezon ilk kez kombine alıp, 27 iç saha maçının en az 14'üne (3700 kişi) koltuklarını yenileyebileceklerdir. 27 iç saha maçının yarısından az maça gelen (6800 kişi) koltuklarını yenileyemeyecektir. Kombine yenileme hakkı olanlar, bu hakkını başkasına devredemeyecektir.
Denetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin üyelere sunulmasının ardından bütçe ve ek bütçe okunarak üyelerden onay istenecek.
Toplantı, Türkiye Futbol Federasyonu delegeleri ile özerk federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yönetim kuruluna görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesi maddesiyle sona erecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu 2022 faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- Uğur Dündar: "Bana siyaset yapma diyenler, 'İktidara yağcılık yap' diyor.' Ben ölene kadar doğru söyleyeceğim. Yeri gelir iktidarı, yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Devam etmemi isteyenler el kaldırsın."
- Uğur Dündar: "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır."
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI: "ÇOĞUNU SÖYLEMEDİK"
"Denetim yaptık, enteresan şeyler çıktı. Çoğunu söylemedik. Bir tanesi çok ilginçti. İki tane, 2 Milyon TL'lik çek gördük. Bir çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarına göre kur 4 falan... Şaşırdık, dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Bu iki çek, bazı futbolcuların ödemelerini içeren çeklermiş! Bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolayıp, nakde çevirmiş, onlara da ileri tarihli çek vermiş. Futbolculara sorduk, 'Finansal Fair Play için bunu yapmamız istendi ve yaptık' dediler. Aynı yönetici hesabına Fenerium'dan 50 Bin Tl yollanmış. Sayın Aziz Yıldırım bunlara neden müsaade ettiniz. Yalnız bunların devamı var, neden bir şey yapmadınız. Bir firma 8.6 Milyon dolar para vermiş. 106 gün sonra ne olduysa, 9.6 milyon geri almış! %40 fazla almış. Bir teknoloji firması, aradım ve sordum. 'Üniversite kuracağız dediler verdik, futbolculara ödenince geri aldık' dedi. Bunun altında enteresan bir operasyon var."
"YA ADAY OLUN YA DA ÇEKİLİN"
"Ya aday olun, ya da başımızdan çekilin! Bir kere 5 yılda Fenerbahçe için bir şey yapmadınız! 'Fener Ol'a katılmadınız. Düşün yakamızdan. Bırakın canınızdan çok sevdiğiniz Fenerbahçe şu sezonu huzur içinde geçirsin. Tribünleri kurcalamaya vaktinizi harcamayın! Kendiniz gelin! Yancılarınızı getirin! En ufak şeyde sosyal medyada paylaşım yapan, gol yediğimizde sevinenleri alın gelin! Mert olun mert! Ne yapacaksanız açıkça yapın. Aday olun."
"YAZIKLAR OLSUN"
"Fenerbahçe'yi İrfan Can Kahveci transferi için SPK'ya şikayet edeceğinizi söylediniz. Yakışıyor mu ya? 'Seyirci ile göndereceğim! Mahkemeye vereceğim' dediniz. Yakışıyor mu? Hakan Şükür'ü referans alıp, söylemlerini bize karşı kullandınız. Yazıklar olsun!"
"Sayın Başkan Aziz Yıldırım... O, bana Ali Koç diye hitap ediyor. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı! Biz rakiplerin uzantılarıyla, TFF'deki köstebeklerle mücadele ederken, ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuyla ilgili birçok mail geliyor. Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın."
"SİZİ ANLAMIYORUM"
"Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir dediğiniz, bir dediğinizi tutmuyor. Size saygıda kusur etmem. Sizi böyle tanımıyorum, Ya ben yanlış tanıdım, ya siz değiştiniz. Kandırılmış olabilirim. Fenerbahçe için yaptıklarınızdan Allah razı olsun. Çok çile çektiniz. Son 5-6 senedir işin şirazesi kaydı. Muhaliflere hep 'Bir şey söyleyecekseniz buraya mertçe gelin, dedikodu yapmayın' dediniz. Bize böyle öğrettiniz. Siz neden buraya gelmiyorsunuz? Siz neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz neden elimizden tutmuyorsunuz? Nihat Özdemir gibilere ses çıkarmıyorsunuz? Niye?"
"YÜZ YÜZE GELEMİYORUZ"
"Sizinle yüz yüze gelemiyoruz. Arada balıkçıda yollarımız kesişiyor. Bazı şeyleri artık soracağım. Eski bir yöneticiniz, bize yakın birine geleceğinizi söyledi. Neden gelmediniz? Burası düz ayak. Size ihtiyacımız var. Size çok kez mektup yazdım. Evet, size ihtiyacımız var. 5 mektup yazdım, açmadan geri yolladınız. Telefon mesajlarına dönmediniz. Biz, size saygısızlık mı yaptık?"
PANTOLON TOPLAMA HAREKETİ
Pantolon toplama hareketini her gün yapıyorum. Aziz Yıldırım ile dalga geçmek için yapmadım. Çevresindeki arkadaşları bunu söylüyor. Maçlarda da bunu yapıyorum. Bu kadar mı seviyemiz düştü?
"BİR ÇOĞUNU SÖYLEMEDİK"
"Denetim yaptık, enteresan şeyler çıktı. Çoğunu söylemedik. Bir tanesi çok ilginçti. İki tane, 2 Milyon TL'lik çek gördük. Bir çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarına göre kur 4 falan... Şaşırdık, dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Bu iki çek, bazı futbolcuların ödemelerini içeren çeklermiş! Bir yönetici bu çeklerin arkasını cirolayıp, nakde çevirmiş, onlara da ileri tarihli çek vermiş. Futbolculara sorduk, 'Finansal Fair Play için bunu yapmamız istendi ve yaptık' dediler. Aynı yönetici hesabına Fenerium'dan 50 Bin Tl yollanmış. Sayın Aziz Yıldırım bunlara neden müsaade ettiniz. Yalnız bunların devamı var, neden bir şey yapmadınız."
"ENTERESAN OPERASYON"
"Bir firma 8.6 Milyon dolar para vermiş. 106 gün sonra ne olduysa, 9.6 milyon geri almış! %40 fazla almış. Bir teknoloji firması, aradım ve sordum. 'Üniversite kuracağız dediler verdik, futbolculara ödenince geri aldık' dedi. Bunun altında enteresan bir operasyon var."
"ADAY VE ADAYLAR BULUN"
"Buraya kaos yaratmak için gelen çok küçük bir grup vardı. Ne yapalım, onların tepki şekli böyleydi. Bize yakışmadı. Defalarca söyledim, yine söylüyorum... Aday ve adaylar bulun!"
YENİ TEKNİK DİREKTÖR
Ali Koç: "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik."
"CAMİAYI BİLEN TÜRK HOCA OLACAK!"
"Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."
"YENİ TFF'DE AKTİF OLACAĞIZ"
"Yeni oluşan TFF'de daha aktif olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin geçmişine leke sürebileceğiniz bir leke yoktur. 18 yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış biri, '2011'den beri şike yapılmamıştır' diyor, eski başkanımız bu kişiyi korudu! Sizin haberiniz var mı? Fenerbahçe'yi koruyalım ama eski adamlarımız en çok bize zarar veriyor."
"YAZ KAMPI RUSYA'DA"
"Yaz kampımızı Rusya'da yapacağız. Zenit ile maç oynayacağız. Zenit ile ikili ilişkilere çok önem veriyorum. Rus takımlarına uygulanan ambargoya karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. Rusya ve Ukrayna iki önemli devlet ve iki ülke de bize çok yakın. Spor barış içindir, bu konulara spor karıştırılmamalı."
ELEŞTİRİLERE CEVAP!
"Futbol aklı diye bir şey söyleniyor ve eleştiriliyoruz. netice olmayınca her şey söylenir. Biz de bunları saygıyla dinliyoruz. Bu sene takvimsel açıdan ve Fenerbahçe açısından garip bir sene. En büyük yatırımı dünyaca ünlü hocaya yaptık. 2019'da Portekiz'de bir kulüp başkanından hoca tavsiyesinde bulunmasını istedim. 'Acil başarı istiyorum' dedim. Acil başarı için Jorge Jesus ismini verdi, o zaman mümkün olmadı. Seneler sonra kısmetmiş geldi. Kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. 'Ders alınmış, öğrenilmiş' denildi. Sahadaki futbolumuz alkışlandı. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitmesi için mesajlar atıyor. 39 senede 20 şampiyonluk, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi kazanmış. Suudi Arabistan, Portekiz, Brezilya'da başarılı olmuş adam, herkes tarafından kabul gördü."
"HALA GOLCÜSÜ YOK DENİYOR"
"Rakiplerimizden 17 maç daha fazla oynadık. UEFA'da 107. sıradan 58. sıraya çıktık. Sevilla'yı salladık ama yıkamadık. 2-0 kaybettik ilk maç ama skor, oyunu yansıtmıyor. İstanbul'da ilk yarı perişan ettik. İkinci yarı salladık ama eleyemedik. Sevilla tek yenilgisini bizden aldı. Gruptan yenilgisiz, lider çıktık. Ligde puan averajımız 2.22. Son şampiyonluğumuzda 2.18. 56 açta 126 gol attık. 2.25 gol averajı yakaladık. Ligde gol averajımız 2.42. Puan averajımız, son 5 senenin şampiyonluğunun üstünde. İstatistiksel olarak fena bir sezon yaşamadık. Golcü istenildi, Vedat Muriqi'ye 12 Milyon € teklif geldiğinde konuyu bilenlere sordum 'Hemen sat daha fazlası olmaz' dediler. Ama 20 Milyon €'ya yakın rakama sattık. Lazio'dan Şampiyonlar Ligi bonusu alacağız. Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin gol sayısı ortada. Hala, 'Fenerbahçe'nin golcüsü yok!' diyorsunuz."
"DERBİ SONUÇLARINA AKIL ERMİYOR"
Bu performansın üzerine derbilerdeki sonuçlara akıl sır ermiyor. Ne garip maç varsa hep bizim sahamızda oluyor. Olacak iş değil. Yılların getirdiği hasret olmasaydı bu sezona 'başarısız olduk' demeyecektik. Türkiye Kupası'nı 10 yıldır alamıyorduk. Kazanarak sanki ayıp etmişiz. Ana hedefimiz elbette bu değil ama bu da sanki kıymetsizmiş gibi konuşmak doğru değil."
ARDA GÜLER SÖZLERİ
Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Enner Valencia'dan Allah razı olsun. Ancak yeri geldi, onu da yerden yere vurduk. Her türlü kötülük, şanssızlık ve uğursuzluk başımıza geldi.
"ALINACAK ÇOK MESAJ VAR"
Ali Koç: "Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek."
"SİZİN GİBİ DÜŞÜNÜRDÜM"
"Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum."
KOMBİNE'YE ZAM VAR MI?
"3 Haziran 2018'den bu yana olumsuzluklar yaşadık. 3 Haziran 2018, Euro 4.53... 17 Haziran 2023, Euro %471, Türk Lirası gerilemiş. Bu satın alma gücümüz gerilemiş demek. Kur inanılmaz arttı. Futbolda vergiler arttı. Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. %300 zam nereden çıktı bilemiyorum. %300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız.
İHALEYE FESAT KARIŞTI DENECEK SEVİYEDE"
"TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek seviyede, naklen yayın geliri anlaşması değişti. Yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe, 10-12 milyon dolar civarında yayın geliri alıyor."
"UEFA BİLE BUNU ANLAMIYOR"
"Stadyum isim sponsorluğu için 2015 yılında alınan 90 Milyon dolar kırdırılarak 72 Milyon dolar alındı, 26 Milyon doları borçlara kullandı, geri kalanı o sezon harcandı. Borç 386 Milyon Euro'ya düştü. Ama bunu taşımamız mümkün değildir. Yeniden yapılandırmanın da ödenmesi mümkün değildir. TL bazından borç 3.2 Milyar TL'den, 7 milyar 686 milyon TL'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor.
"PARMAK SALLAMA OLAYI, ÜZÜLDÜM"
"Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir."
"EN BÜYÜK RAKİBİ KENDİSİ"
"Bu camianın en büyük rakibi kendisi. Bu camiaya en büyük zarar verenlerin bizler olduğunun kanaatine varırsınız. Fenerbahçe 3 defa şampiyonluğu son hafta kaybetti. 2006'daki kurgulanan Denizli maçı, kurgulanan lig... Dünyanın hiçbir yerinde o maç bitirilmezdi. Dünyada hiçbir takım 6 yılda 3 kez son maç şampiyonluk kaybetmiş. Hiçbir takım, bir örgüt tarafından hedef alınmıştır."
"TFF'Yİ KURŞUNLAYANLAR BULUNDU AMA..."
"TFF'yi kurşunlayanlar bulundu ama Fenerbahçe'yi kurşunlayanlar bulunmadı. Neden Devlet dibe inmeme konusunda bu kadar rahat? Çünkü bizim camiamızdan bir reaksiyon yok."
"TARAFTAR YASAĞININ NEDENİNİ GÖRDÜNÜZ"
Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa'ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe'ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe'ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?
"SİZ KİME DİŞİNİZİ GÖSTERİYORSUNUZ"
Bana kızıyorsunuz ya dişinizi bize gösteriyorsunuz diye. Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde? Eski başkanlar, eski yöneticiler, kamuoyunda yeri olan kişiler...
28. ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
"28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. 6 mektup, 7 dilekçe... Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir."
"HATALAR, BİZİM LEHİMİZE OLMUYOR"
"Neden futbolun paydaşlarının yıllarca konuştuğu hakem hataları, neden hiç Fenerbahçe lehine olmuyor? Neden hep Fenerbahçe aleyhine oluyor? Bunları bir düşünün! Aziz Yıldırım, Ali Koç, gelecek diğer başkanlar... Bunları bugünkü yönetimle alakalı görüyorsanız, diyecek bir şeyim yok. Başarı istiyorsak, Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber korumalıyız."
Fenerbahçe Olağan Mali Kurulu'nda başkan Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL CEVABI!
Ali Koç: "Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz!"
Suat Müftüoğlu: "Burası tartışma alanıdır ama dışarıdan medya yoluyla Fenerbahçe'nin çıkarlarını tartışmaya açarsak bunun sonu gelmez. Dün medyada bir haber çıktı. Kim olduğunu biliyorsunuz. Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza bir an önce vazgeçin diyorlar. Hayali bir düşman olabilir mi? Eğer tartışmak istiyorsan buraya geleceksin. Bir başkanımız var. Maddi, manevi bütün varlığını ortaya koymuş bir başkanımız varken sen kalkacasın bu başkanı eleştiriceksin. Yazıklar olsun diyorum."
Metin Sipahioğlu: "Taraftarımızın haklı tepkileri var. Her camiada başarısızlık olduğunda bu tepkiler normaldir. 26 kupadan bahsediyoruz ama futbolda lig şampiyonluğunu almayınca bunların bir önemi kalmıyor. Futbolda şampiyonluk gelmediğinde yeni nesilleri kaybediyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük problemi yeni nesilleri kaybetmektir.
Metin Sipahioğlu: "Ali Koç aday çıkarsa seçime giderim dedi ama maalesef henüz bir aday çıkmadı. Başkanımızın karşısına tek bir aday bile çıkmadı. Ali Koç söylediği sözün arkasında durur. Bizim camiamızın en büyük problemi; iktidarlara yeterli alternatif üretememektir. Aday çıkmıyorsa ben kongre yapılmamasını doğru buluyorum. Kongre yapmadan yönetim güçlendirilebilir; Futbol A.Ş.'nin başına camiaya heyecan katacak atamalar yapılabilir. Transferler sadece hocaya bırakılamaz. Türkiye'deki sistemi bilen, scout ağı geniş birini getirmemiz lazım. Bunun adı sportif direktör olur. Mevcut futbol aklımızla 6. seneye girmek büyük risk."
"576 MİLYON TL ÖDEYECEĞİZ"
Erol Bilecik: Bankalar Birliği'ne 576 Milyon TL ödeyeceğiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, bu sürdürebilir tablo değil. Hem bizim için hem de diğer kulüpler için değil.
"NAKLEN YAYIN GELİRİ DÜŞTÜ"
Erol Bilecik: Fenerbahçe, 2021 yılında naklen yayından 212 Milyon TL gelir elde ederken, 2022 yılında bu rakam 208 Milyon TL'ye düştü.
"G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN FAZLA"
Erol Bilecik: Fenerbahçe Kulübü olarak 2021 yılında 169 Milyon TL vergi ödemesi yaparken, 2022'de nakdi olarak 340 Milyon TL olarak vergi ödemesi yaptık. Galatasaray'ın 130, Beşiktaş'ın 142, Fenerbahçe'nin ise 205 spor okulu var. Türkiye'nin bütün illerinde, bu spor okulları Türk evlatlarının emrine amade.
"BORÇ 386 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ"
Erol Bilecik: "612 milyon euro borç devraldık, bu rakamı 386 milyon euroya düşürmüş olduk. Kur 3,5 katı artmışken bunu yaptık. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ali Koç gibi bir başkanımız olmasaydı maalesef yol katedemezdik. Ali Koç olmasaydı, bunu yapamazdık. Cömertçe tam destek oldu. Bu konudan bahsetmekten kendisi haz almıyor, bir anlamda korsan gibi konuşuyorum. Bu yüzden konuyu noktalıyorum. İsteyen bu cömertliklere bakabilir."
FENERIUM GELİRLERİ
Erol Bilecik: Fenerium, 2021 yılında 217 Milyon TL olan cirosunu 2022 yılında 462 Milyon TL'ye çıkarttı.
Tüpraş'tan sponsorluk karşılığında geçen yıl 53 Milyon, bu yıl da 82 Milyon TL gelir elde edilmiştir. Amatör branşlarda sporcular ve teknik sorumlular, bu sponsorlukla maaşlarını günü güne almışlardır. Yelkende de Doğuş Grubu'na şükranlarımı paylaşıyorum.
"DİĞER KULÜPLER GİBİ YAPMADIK"
Erol Bilecik: Vergi borcumuzun hepsini ödedik. Diğer bazı kulüpler gibi vergi borcumuz için devletimizle pazarlık yapmayız. Olan vergimizi hakkıyla öderiz. Sporcularımıza ve teknik personelimize borcumuz yoktur. 2022 yılında oyuncu satışından kasamıza 25 milyon euro girdi.
F.BAHÇE'NİN TOPLAM BORCU
Bilecik'in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi.
Uğur Dündar: "Fenerbahçe sözcüklerle anlatılamayacak bir öyküye sahip. Başkanımız Emirzade Arif, 1893 yılında dünyaya geliyor, 1919 yılında 26 yaşındayken şehit düşüyor. Fenerbahçe'de yıllarca oynuyor, kulübümüze başkanlık da yapıyor. Kendisi mühendis, subay ve yüzbaşı rütbesindeyken, Toros Demiryolu hattının inşaatı sırasına Rum çetelerinin saldırısına uğrayarak şehit düşüyor. Tarih 19 Kasım 1919. 21 Kasım 1919'da Fenerbahçe'miz, Anadolu Hisarı İdmanyurdu ile maç yapıyor ve sahaya 10 kişi çıkıyorlar. Sahanın kenarında bir sandalye, o da şehit başkan için ayrılıyor. Ve Fenerbahçe o karşılaşmayı da kazanıyor. Şanlı, şehit kanlarının olduğu Fenerbahçe'nin tarihinin, bugün mali genel kurulunu, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ayrıca bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile açmak istiyoruz. Sizleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum."
"100. YILDA 26 KUPA"
Burak Kızılhan: "Bu sezon Fenerbahçe'miz 9 branşta, onlarca kupa ve madalyalar kazandı. Adımıza yakışan spor kulübü kimliğinin altını dolduran başarılar elde etti. Fenerbahçe, Cumhuriyeti'nin 100. yılında 26 kupa kazandı. İşte tablo burada."
"UMARIM RAKİPLERİMİZ DE GÖNDERMİŞTİR"
Burak Kızılhan: "Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. TFF tarafından hayata geçirilen Omuz omuza kampanyasına 550 adet, toplamda ise 1050 konteyner ile destek olduk. Bu arada çok merak ediyorum rakiplerimiz de söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? TFF bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşacaktır."
Burak Kızılhan: "Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası ile ilgili 2022 yılında da önemli gelişmeler yaşandı. Sözde şike davasında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı. Bu yorucu ve yıpratıcı süreç, Fenerbahçe'nin aklanmasıyla sonuçlandı. FETÖ ve PYD üyesi polisler hakkında verilen hükümler incelendi. Tutuklu sanıkların, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi."
"İKİ KULÜBE BEDELSİZ STAT"
Burak Kızılhan: "Bakanlığa hangi kulüplere bedelsiz stat verildiği soruldu. Kurul, cevap vermekten imtina etmesi üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik bilgi verilmemesi işleminin, hukuka aykırı olduğu mahkeme tarafından tescil edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeniden başvuru yapıldı ve Süper Lig'de yer alan iki kulübe bedelsiz stat verildiği bilgisi alındı."
"5 YILDIZLI ARMA TESCİLLENDİ"
Burak Kızılhan: "Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplandı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız."
"25 BİN KOMBİNE, 16,500 BİLET"
Burak Kızılhan: Fenerbahçe, karaborsa ile savaşmaktadır. 25 bin koltuk kombine olarak satılacaktır. 16 bin 500 maç bileti satılacaktır. Yeni sezonda 16.500 satılabilir maç bileti olacaktır. Kombinesi bile olmayan bir taraftarın bilet hareketleri incelendiğinde 105 devir yaptığı saptanmıştır. Maalesef bazı taraftar derneklerinin de karaborsa bilet satışına karıştıkları tespit edilmiştir. 2023-2024 sezonunda da maçlık satın alınan biletler, transfere kapatılacaktır. Uygunsuz kullanımlar tespit edilip, 1032 adet kombine iptal edilmiştir. Sadece 7 kombine sahibi konuyla ilgili yasal yollara başvurmuştur. Bu da gösteriyor ki, iptallerin ne kadar haklı olduğu ortada.
"DEVİR HAKKI 5 MAÇ!"
Burak Kızılhan: Yeni sezon kombinelerinde devir hakkı 5 maç ile sınırlı olacaktır. Bu maçlara derbi ve Avrupa kupası maçları dahil olmayacaktır. Divan Kurulu koltuklarında ise devir hakkı 10 maç ile sınırlı olacak ve bu maçlara derbi ve Avrupa kupası karşılaşmaları dahil olmayacak. Kombineler sezonluk devir olmayacaktır. Kombine satışları gelecek hafta yenileme süreci ile başlayacaktır. Geride bıraktığımız sezon toplam kombinelerin 3'te 1'inin devredildiği saptanmıştır. Bir başka deyişle her 3 kişiden 1'i maçlara gelmemiştir.
"KOMBİNE YENİLEME ŞARTLARI..."
Burak Kızılhan: Son 7 sezonda en az iki kez kombine almış kişiler, koltuklarını yenileyecekler. Bunlar da toplamda 14 bin kişi. Geçen sezon ilk kez kombine alıp, 27 iç saha maçının en az 14'üne (3700 kişi) koltuklarını yenileyebileceklerdir. 27 iç saha maçının yarısından az maça gelen (6800 kişi) koltuklarını yenileyemeyecektir. Kombine yenileme hakkı olanlar, bu hakkını başkasına devredemeyecektir.
Denetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin üyelere sunulmasının ardından bütçe ve ek bütçe okunarak üyelerden onay istenecek.
Toplantı, Türkiye Futbol Federasyonu delegeleri ile özerk federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yönetim kuruluna görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesi maddesiyle sona erecek.
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