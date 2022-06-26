Fenerbahçe'de yüksek maaşı sebebiyle yolların ayrılmak istendiği Luiz Gustavo, başka bir takıma gitmeye sıcak bakmayınca Sarı-Lacivertliler, yeni bir çözüm arayışına girdi. Yönetim, 1 yıl daha kontratı olan ve bonuslarla senelik ücreti 4 milyon Euro'yu bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili farklı bir formülü devreye soktu.Sarı-Lacivertlilerde Mesut Özil ile birlikte takımın en yüksek ücretli oyuncularından biri olan Luiz Gustavo, yeni sezon öncesi yönetimin "kulüp bul" çağrısına olumlu yanıt vermemiş ve kontratını Sarı-Lacivertli takımda tamamlamak istediğini ifade etmişti.Fenerbahçe'nin yıllık ücreti bonuslarla 4 milyon Euro'yu bulan ve bu yüzden yollarını ayırmak istediği Brezilyalı futbolcu, takımdan ayrılmaya yanaşmayınca Sarı-Lacivertli yönetim ise yeni bir formül arayışı içine girdi.Fenerbahçe yönetiminin, yeni teknik direktör Jorge Jesus ile aynı dili konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusunu Portekizli hoca ile takım arasında köprü görevi görmesi adına takımda tutmaya sıcak baktığı öğrenildi.Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Gustavo'ya takımda kalması adına ise maddi anlamda fedakarlık yapması gerektiğini ve maaş indirimi konusunda kendisinden anlayış beklendiğini ilettiği ortaya çıktı.Herhangi bir takımdan transfer teklifi almayan Luiz Gustavo ile maaşında indirime gitmesi adına temaslara başlayan yönetimin, oyuncunun yıllık ücretinde %25'lik bir fedakarlık yapmasını istediği konuşuluyor.Fenerbahçe'deki 4. sezonuna girecek olan Luiz Gustavo'nun ise yönetimin, indirim talebine vereceği yanıt merakla bekleniyor.Fenerbahçe, Gustavo'yu 2019 yılında Fransız ekibi Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu Sarı-Lacivertli forma ile toplamda çıktığı 97 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaptı.