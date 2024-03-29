Fenerbahçe'de Livakovic'e terapi!

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında darp edilen kaleci Dominik Livakovic ile teknik direktör İsmail Kartal, özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Livakovic'e terapi!
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29 Mart 2024 11:24
Trabzonspor maçında darp edilen Dominik Livakovic milli takım kampından dönerek Fenerbahçe'ye katıldı.

Moralinin bozuk olduğu öğrenilen Hırvat eldiven ile İsmail Kartal görüştü.

KARTAL, SAHAYA ODAKLANMASINI İSTEDİ

Kartal, öğrencisinden yaşananları bir kenara bırakmasını, sadece sahaya odaklanmasını istedi, yöneticilerin gerekeni yapacağını anlattı.

GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Livakovic'in ise sezonu Fenerbahçe'de tamamlayıp yazın gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi.  

 
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