Fenerbahçe'de Livakovic'e terapi!

Trabzonspor maçında darp edilen Dominik Livakovic milli takım kampından dönerek Fenerbahçe'ye katıldı.
Moralinin bozuk olduğu öğrenilen Hırvat eldiven ile İsmail Kartal görüştü.
KARTAL, SAHAYA ODAKLANMASINI İSTEDİ
Kartal, öğrencisinden yaşananları bir kenara bırakmasını, sadece sahaya odaklanmasını istedi, yöneticilerin gerekeni yapacağını anlattı.
GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Livakovic'in ise sezonu Fenerbahçe'de tamamlayıp yazın gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi.
Moralinin bozuk olduğu öğrenilen Hırvat eldiven ile İsmail Kartal görüştü.
KARTAL, SAHAYA ODAKLANMASINI İSTEDİ
Kartal, öğrencisinden yaşananları bir kenara bırakmasını, sadece sahaya odaklanmasını istedi, yöneticilerin gerekeni yapacağını anlattı.
GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Livakovic'in ise sezonu Fenerbahçe'de tamamlayıp yazın gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü bildirildi.