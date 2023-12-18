'de sakatlık sonrası sözleşmesi dondurulanile ilgili karar verildi.Sezon başında sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar sözleşmesi dondurulan Brezilyalı, ligin ikinci bölümünde de kadroda düşünülmüyor.Brezilyalı oyuncu iyileşse bile lisansı çıkarılmayacak.Yönetimin, oyuncunun menajeriyle görüşeceği ve kulüp bulmasını isteyeceği belirtildi.Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Sevilla maçında sakatlanmış ve çapraz bağlarında yırtık meydana gelmişti.Mart ayından bu yana forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.