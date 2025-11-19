Fenerbahçe'de kürek branşı sorumluluğuna Abdullah Duman getirildi

Fenerbahçe Kulübü, kürek branşı sorumluluğuna Abdullah Duman'ın getirildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Kürek Şubemizin yeni Şube Sorumlusu Abdullah Duman olmuştur. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Kulübümüze ve Kürek Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Kürek Şubemizin yeni Şube Sorumlusu Abdullah Duman olmuştur. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Kulübümüze ve Kürek Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.