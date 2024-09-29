Fenerbahçe'de kaptanlar geri dönüyor!

Fenerbahçe'de takım kaptanları kadroya geri dönüyor...
UEFA Avrupa Ligi'nde St. Gilloise maçında kadroda rotasyona giden Jose Mourinho, 5 farklı ismi görevlendirmişti. Antalyaspor karşısında takım kaptanları Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Sol kanatta Allan Saint-Maximin olacak. Orta sahada ise Fred-Sebastian Szymanski ikilisinin yanında Sofyan Amrabat formaya daha yakın.
F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
UEFA Avrupa Ligi'nde St. Gilloise maçında kadroda rotasyona giden Jose Mourinho, 5 farklı ismi görevlendirmişti. Antalyaspor karşısında takım kaptanları Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Sol kanatta Allan Saint-Maximin olacak. Orta sahada ise Fred-Sebastian Szymanski ikilisinin yanında Sofyan Amrabat formaya daha yakın.
F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.