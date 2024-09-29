Fenerbahçe'de kaptanlar geri dönüyor!

Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de takım kaptanları Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kaptanlar geri dönüyor!
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29 Eylül 2024 09:55
Fenerbahçe'de takım kaptanları kadroya geri dönüyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Gilloise maçında kadroda rotasyona giden Jose Mourinho, 5 farklı ismi görevlendirmişti. Antalyaspor karşısında takım kaptanları Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Sol kanatta Allan Saint-Maximin olacak. Orta sahada ise Fred-Sebastian Szymanski ikilisinin yanında Sofyan Amrabat formaya daha yakın. 

F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.




 




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