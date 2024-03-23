Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın güvencesi geniş kadro

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle çok önemli bir virajı kayıpsız dönen Fenerbahçe, milli aradan sonra çok yoğun bir tempoya girecek.
25 günde ikisi derbi, ikisi Avrupa'da olmak üzere toplamda yedi zorlu mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör İsmail Kartal ile ekibi, yaz döneminde ve ara transferde alınan oyuncularla kurulan alternatifli kadroya güveniyor.
İSMAİL KARTAL'IN ELİ GÜÇLENECEK
Üst üste yaşanan sakatlıklarla özellikle stoperde zaman zaman sorun yaşayan Fenerbahçe'ye milli ara ilaç gibi gelecek. Çağlar'ın dönüşü, Becao ve Bonucci'nin de eksiklerini gidermesiyle İsmail Kartal'ın eli daha da güçlenecek. Forvette, kanatlarda, orta sahada, bek ve defansta ideal 11'inin alternatifi olduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı yoğun tempoyu böylece atlatabileceklerini düşünüyor.
'BÖYLE DEVAM EDELİM' MESAJI
Her ismin ne olursa olsun kendisini sezon başından itibaren hazır tutması nedeniyle birçok maçta rahatlayan sarı-lacivertli takımın teknik patronunun 25 günlük periyotta oyuncularına 'Hepinize bu yoğun tempoda ihtiyacım var. Herkes sezon başından itibaren kendisini hazır tutuyor. Böyle devam edelim' mesajını verdiği öğrenildi.
Sezon başından itibaren transferde başarılı bir strateji isteyen yönetimin de bu çalışmaların meyvelerinin şimdi toplanacağını düşündüğü vurgulandı.
25 günde ikisi derbi, ikisi Avrupa'da olmak üzere toplamda yedi zorlu mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör İsmail Kartal ile ekibi, yaz döneminde ve ara transferde alınan oyuncularla kurulan alternatifli kadroya güveniyor.
İSMAİL KARTAL'IN ELİ GÜÇLENECEK
Üst üste yaşanan sakatlıklarla özellikle stoperde zaman zaman sorun yaşayan Fenerbahçe'ye milli ara ilaç gibi gelecek. Çağlar'ın dönüşü, Becao ve Bonucci'nin de eksiklerini gidermesiyle İsmail Kartal'ın eli daha da güçlenecek. Forvette, kanatlarda, orta sahada, bek ve defansta ideal 11'inin alternatifi olduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı yoğun tempoyu böylece atlatabileceklerini düşünüyor.
'BÖYLE DEVAM EDELİM' MESAJI
Her ismin ne olursa olsun kendisini sezon başından itibaren hazır tutması nedeniyle birçok maçta rahatlayan sarı-lacivertli takımın teknik patronunun 25 günlük periyotta oyuncularına 'Hepinize bu yoğun tempoda ihtiyacım var. Herkes sezon başından itibaren kendisini hazır tutuyor. Böyle devam edelim' mesajını verdiği öğrenildi.
Sezon başından itibaren transferde başarılı bir strateji isteyen yönetimin de bu çalışmaların meyvelerinin şimdi toplanacağını düşündüğü vurgulandı.