Fenerbahçe'de ilk yolcu İrfan Can Kahveci

İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte küllerinden doğan ve kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, yuvadan uçan ilk isim olacak.Sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan tecrübeli oyuncu için İspanya'dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.İspanyol devi Sevilla, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe 'ye 20 milyon dolarlık bir teklif yaptı. Fakat Fenerbahçe'nin bu dev teklifi reddettiği öğrenildi.Ayrıca İspanyol basınında çıkan haberlerde Sevilla'nın, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için çok uğraşacağı ancak Newcastle United, Lazio ve Rennes'in de bu transferde olduğu için zorlanacağı söylendi.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci bu karşılaşmalarda 17 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.