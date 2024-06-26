Fenerbahçe'de iki yıldız için yoğun mesai

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda yıldız isimleri kadroya katmak için yoğun uğraş veriyor. Sarı-lacivertliler, 2 futbolcuya imza attırmak için yakın takipte olduğu kaydedildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Alvaro Morata için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Yönetim kulüplerle sıkı bir şekilde pazarlıklara devam ederken, oyuncuların sosyal medya hamleleri, 12. adamı fazlasıyla heyecanlandırdı.
Jose Mourinho, önceki gün Topuk Yaylası için İstanbul'dan yola çıkarken otobüs kapısında çekildiği fotoğrafı, "Antrenman kampı yolculuğu, sahaya çıkmak için sabırsızım" notuyla paylaştı. İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te ter döken Alvaro Morata, dünyaca ünlü teknik adamın bu paylaşımını beğendi.
SAMARDZIC HEYECANLANDIRDI
Orta saha için SarıLacivertliler'in 1 numaralı hedefi halindeki Samardzic de benzer bir eylemde bulundu. 22 yaşındaki oyuncu da Udinese'de birlikte oynadığı Rodrigo Becao'nun idmanda çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına beğeni attı.
Sarı-Lacivertliler, Morata için Atletico Madrid'i 10 milyon Euro'nun altında bir rakama ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Samardzic için ise Udinese'yle 20 milyon Euro civarı bir bedele el sıkışmak istiyor. Ancak İtalyan ekibi, 25 milyon Euro'dan aşağı inmiyor.
Fenerbahçe cephesi, bonuslarla birlikte orta yolu bulmaya çalışıyor. Öte yandan yönetimin hem Morata hem de Samardzic'in menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Oyuncuların EURO 2024 macerası sona erdikten sonra bire bir görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında yer alan Alvaro Morata için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Yönetim kulüplerle sıkı bir şekilde pazarlıklara devam ederken, oyuncuların sosyal medya hamleleri, 12. adamı fazlasıyla heyecanlandırdı.
Jose Mourinho, önceki gün Topuk Yaylası için İstanbul'dan yola çıkarken otobüs kapısında çekildiği fotoğrafı, "Antrenman kampı yolculuğu, sahaya çıkmak için sabırsızım" notuyla paylaştı. İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te ter döken Alvaro Morata, dünyaca ünlü teknik adamın bu paylaşımını beğendi.
SAMARDZIC HEYECANLANDIRDI
Orta saha için SarıLacivertliler'in 1 numaralı hedefi halindeki Samardzic de benzer bir eylemde bulundu. 22 yaşındaki oyuncu da Udinese'de birlikte oynadığı Rodrigo Becao'nun idmanda çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına beğeni attı.
Sarı-Lacivertliler, Morata için Atletico Madrid'i 10 milyon Euro'nun altında bir rakama ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Samardzic için ise Udinese'yle 20 milyon Euro civarı bir bedele el sıkışmak istiyor. Ancak İtalyan ekibi, 25 milyon Euro'dan aşağı inmiyor.
Fenerbahçe cephesi, bonuslarla birlikte orta yolu bulmaya çalışıyor. Öte yandan yönetimin hem Morata hem de Samardzic'in menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Oyuncuların EURO 2024 macerası sona erdikten sonra bire bir görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.
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