Fenerbahçe'de hedefteki adam Nazım Sangare

Kadıköy'deki maç öncesi Fenerbahçe taraftarlarının futbolcularına büyük desteği vardı.Oyuncuları tek tek tribünlere çağıran 12. adam, başlangıç düdüğünün ardından ise Nazım Sangare'yi hedef aldı. Sağ bek ve kanat olarak görev yapan Sangare, pas hatası yaptığı pozisyonlardan sonra ıslıklandı. Nazım'a sosyal medyada da ağır eleştiriler vardı.Bu arada taraftarlar, Kadıköy'de 10. haftadaki Alanya maçında da Sangare'yi oyundan çıkarken yuhalamıştı.