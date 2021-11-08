Fenerbahçe'de hedefteki adam Nazım Sangare

Kadıköy'deki maç öncesi F.Bahçe taraftarlarının futbolcularına büyük desteğini vardı. Oyuncuları tek tek tribünlere çağıran 12. adam, başlangıç düdüğünün ardından ise Nazım Sangare'yi hedef aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de hedefteki adam Nazım Sangare
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2021 13:30
Nazım Sangaré
Nazım Sangaré
Fenerbahçe
Kadıköy'deki maç öncesi Fenerbahçe taraftarlarının futbolcularına büyük desteği vardı.

Oyuncuları tek tek tribünlere çağıran 12. adam, başlangıç düdüğünün ardından ise Nazım Sangare'yi hedef aldı. Sağ bek ve kanat olarak görev yapan Sangare, pas hatası yaptığı pozisyonlardan sonra ıslıklandı. Nazım'a sosyal medyada da ağır eleştiriler vardı.

Bu arada taraftarlar, Kadıköy'de 10. haftadaki Alanya maçında da Sangare'yi oyundan çıkarken yuhalamıştı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.