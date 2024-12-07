Fenerbahçe'de gözler Tadic ve Dzeko'da

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi gözler Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e çevrildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler Tadic ve Dzeko'da
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07 Aralık 2024 11:01
Fenerbahçe'nin formda isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Beşiktaş karşısında takımlarının en önemli gol ayağı olacak.

EN GOLCÜSÜ DZEKO

Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 8 kez ağları sarsan Edin Dzeko, takımının en golcü ismi konumunda.

EN FAZLA SKOR KATKISI VEREN TADIC

Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 gol atıp 6 da asist yapan Dusan Tadic ise sarı-lacivertlilerde en fazla skor katkısı veren isim.

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İki futbolcu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta takımları adına fileleri birer kez havalandırırken 3-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olmuştu. 

 
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