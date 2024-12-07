Fenerbahçe'de gözler Tadic ve Dzeko'da

Fenerbahçe'nin formda isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Beşiktaş karşısında takımlarının en önemli gol ayağı olacak.
EN GOLCÜSÜ DZEKO
Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 8 kez ağları sarsan Edin Dzeko, takımının en golcü ismi konumunda.
EN FAZLA SKOR KATKISI VEREN TADIC
Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 gol atıp 6 da asist yapan Dusan Tadic ise sarı-lacivertlilerde en fazla skor katkısı veren isim.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA
İki futbolcu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta takımları adına fileleri birer kez havalandırırken 3-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.
EN GOLCÜSÜ DZEKO
Bu sezon çıktığı 13 lig maçında 8 kez ağları sarsan Edin Dzeko, takımının en golcü ismi konumunda.
EN FAZLA SKOR KATKISI VEREN TADIC
Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 gol atıp 6 da asist yapan Dusan Tadic ise sarı-lacivertlilerde en fazla skor katkısı veren isim.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA
İki futbolcu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta takımları adına fileleri birer kez havalandırırken 3-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.