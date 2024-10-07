Fenerbahçe'de gençlere büyük şans

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli aradaki çalışmalar için altyapıdan takviye istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gençlere büyük şans
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07 Ekim 2024 09:45
Milli takımlara 13 futbolcu gönderen, 2 oyuncusu da sakat olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, antrenmanlar için altyapıdan destek istedi.

Süper Lig'de haftayı 'BAY' geçen ve ilk karşılaşmasını 20 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile oynayacak olan sarı lacivertli ekipte milliler dönene dek antrenmanlar alt yapıdan gelecek futbolcularla takviye edilecek.

Gençler, çift kale maç günlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidecek ve kendilerini gösterme fırsatı bulacak.

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