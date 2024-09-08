Fenerbahçe'de gençler mutluluktan uçuyor!

Fenerbahçe'de 4 gündür aslarla birlikte Kasımpaşa maçı için Samandıra'da yapılan hazırlıklara katılan gençler mutluluktan uçuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de gençler mutluluktan uçuyor!
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08 Eylül 2024 10:41
Milli ara geldi, gençler yine çiçek açtı...

Teknik direktör Jose Mourinho 2 haftalık arada futbolcularına verdiği 4 günlük izin sonrası milli takımlara giden 12 oyuncusunun yerlerini Fenerbahçe Futbol Akademisi'ndeki gençlerle doldurmuştu.

4 gündür aslarla birlikte Kasımpaşa maçı için Samandıra'da yapılan hazırlıklara katılan gençler mutluluktan uçuyor.



FUTBOLUN İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Hem Jose Mourinho gibi dünyanın en ünlü teknik adamlarından biri ile çalışmanın keyfini sürüyorlar hem de usta ayaklardan futbolun inceliklerini öğreniyorlar.  

 
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