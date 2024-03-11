Fenerbahçe'de galibiyetin başrolü taraftar!

Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Pendikspor karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıkmıştı. UEFA Konferans Ligi'nde US Gilloise'yi Belçika'da oynanan ilk maçta 2-0 yenerek çeyrek final bileti adına rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan Kanarya'da taraftarlar, Kadıköy'e adeta akın etti.
Kadıköy'de tribünler tıklım tıklım doluydu. Yaklaşık 50 bin civarında seyirci, Ülker Stadı'ndaki yerini almıştı. İlk dakikadan itibaren Sarı-Lacivertli futbolseverler, takımlarına büyük bir destek verdi ve maç boyunca bir an olsun susmadılar.
Tepki de gösterdiler
Pendik'in gelen golü sonrasında tribünlerde tansiyon arttı. Hakemin de verdiği kararlar, çoğunlukla seyircinin büyük tepkisine sebep oldu. İkinci yarıda Mert Hakan'ın beraberlik golü sonrası coşku inanılmaz arttı. Fenerbahçe'de taraftarlar, 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdiler. Sonrasında Batshuayi'nin penaltısı ve farkın açılmasıyla rahat bir nefes alan tribünler, 3 puanı maç sonunda oyuncularla birlikte doyasıya kutladılar.
Kadıköy'de tribünler tıklım tıklım doluydu. Yaklaşık 50 bin civarında seyirci, Ülker Stadı'ndaki yerini almıştı. İlk dakikadan itibaren Sarı-Lacivertli futbolseverler, takımlarına büyük bir destek verdi ve maç boyunca bir an olsun susmadılar.
Tepki de gösterdiler
Pendik'in gelen golü sonrasında tribünlerde tansiyon arttı. Hakemin de verdiği kararlar, çoğunlukla seyircinin büyük tepkisine sebep oldu. İkinci yarıda Mert Hakan'ın beraberlik golü sonrası coşku inanılmaz arttı. Fenerbahçe'de taraftarlar, 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdiler. Sonrasında Batshuayi'nin penaltısı ve farkın açılmasıyla rahat bir nefes alan tribünler, 3 puanı maç sonunda oyuncularla birlikte doyasıya kutladılar.