Fenerbahçe'de futbolculardan taraftara söz!

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birini kayıpsız döndü.
Öte yandan hem maç sırasında hem de sonrasında yaşananlar, takımın ve camianın tamamen kenetlenmesini sağladı. Oyuncular, holiganların saldırısı karşısında birbirlerini korumaya çalıştı. İstanbul dönüşünde taraftarın meşaleli karşılaması, takıma büyük moral oldu. Futbolcular, olayların ardından kendi aralarında tam anlamıyla sıkı sıkıya bağlandı.
Futbolcular söz verdi
Takımın kaptanlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahada yaşananlar bizi bir takım olarak birbirimize daha çok bağladı. Bütün takım arkadaşlarımın ve camiamın mücadelesiyle gurur duyuyorum. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Ligden çekilme düşüncesi 1 numaralı gündem olsa da futbolcular, devam kararı çıkması halinde taraftarlarına şampiyonluk için son saniyeye kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi.
Öte yandan hem maç sırasında hem de sonrasında yaşananlar, takımın ve camianın tamamen kenetlenmesini sağladı. Oyuncular, holiganların saldırısı karşısında birbirlerini korumaya çalıştı. İstanbul dönüşünde taraftarın meşaleli karşılaması, takıma büyük moral oldu. Futbolcular, olayların ardından kendi aralarında tam anlamıyla sıkı sıkıya bağlandı.
Futbolcular söz verdi
Takımın kaptanlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahada yaşananlar bizi bir takım olarak birbirimize daha çok bağladı. Bütün takım arkadaşlarımın ve camiamın mücadelesiyle gurur duyuyorum. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Ligden çekilme düşüncesi 1 numaralı gündem olsa da futbolcular, devam kararı çıkması halinde taraftarlarına şampiyonluk için son saniyeye kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi.