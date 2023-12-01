Fenerbahçe'de Fred müjdesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Nordsjaelland ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Nordsjaelland ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.
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