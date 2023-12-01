Fenerbahçe'de Fred müjdesi

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada yıldız oyuncusu Fred'in takımla çalışmalara başladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Fred müjdesi
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01 Aralık 2023 20:52
Son güncelleme 01 Aralık 2023 21:01
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Nordsjaelland ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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