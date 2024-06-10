Fenerbahçe'de fesih görüşmeleri başlıyor

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yaklaşık 1.5 yıldır forma giyemeyen Luan Peres ile yollar ayrılıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de fesih görüşmeleri başlıyor
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10 Haziran 2024 12:03
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında lisansı iptal edilen Brezilyalı stoper Luan Peres ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içesinde fesih görüşmelerinin başlayacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Luan Peres bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlıyor.



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