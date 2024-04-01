Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'na Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı
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01 Nisan 2024 09:00
Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi.

Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan ve A Milli Takım kadrosunda da yer almayan Ferdi Kadıoğlu, Adana Demirspor maçı öncesi sakatlığını atlattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli futbolcuya Adana Demirspor karşısında ilk 11'de forma vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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