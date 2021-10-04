Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu adeta parlıyor!

4 sezondur Fenerbahçe'nin formasını giyen Ferdi Kadıoğlu, şimdiye kadar beklenen performansı bir türlü ortaya koyamamıştı. Ancak genç oyuncu, bu sezon kritik anlarda sahneye çıkarken, saha içerisinde de takımına önemli katkı sağladı. 29 Ağustos'ta ligde oynanan Altay maçında 1 gol ve 1 asist ile 2-1'lik zaferi getiren Ferdi, 23 Eylül'de de Giresun karşısında alınan 2-1'lik galibiyette bir kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 21 yaşındaki futbolcu, dün de Kasımpaşa karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Ferdi, bu kez Lacivert Beyazlı ekip karşısında skora katkı veremedi.



Hem hücumda hem de savunmada



Ancak hücumdaki verimliliğinin yanı sıra savunmada da arkadaşlarına yardımcı olurken, galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı. Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından teknik ekip tarafından özel olarak tebrik edildi. Bu arada yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12 resmi maçında 11 kez forma şansı buldu. 21 yaşındaki sol kanat, 838 dakika süre alırken; Altay, Gustavo, Osayi Samuel ve Szalai'nin ardından da en çok süre alan isim olmayı başardı.



Milli takım tercihini yapmadı



Sarı-Lacivertli forma ile henüz Milli takım tercihini yapmayan Ferdi Kadıoğlu'nun kararı merakla bekleniyor... Hollanda'da doğan ve annesi Kanadalı, babası Türk olan yıldız oyuncunun, Milli takım seviyesinde Hollanda, Kanada ve Türkiye arasında seçim yapma hakkı bulunuyor. 21 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunun ise gönlünün Türk Milli Takımı'ndan yana olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.



