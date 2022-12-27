Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 69. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı
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27 Aralık 2022 16:28
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 69. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün eski başkanlarından, stadımıza da adını veren Mehmet Şükrü Saracoğlu'nu, vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Eski Başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

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