24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Fenerbahçe'de En-Nesyri dönüyor!

Süper Lig'de Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Youssef En-Nesyri, Dinamo Zagreb karşılaşmasına ilk 11'de çıkacak.

calendar 24 Eylül 2025 09:08 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 09:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de En-Nesyri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı olan Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu, Sarı-Lacivertliler'in Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

EN-NESYRI GERİ DÖNÜYOR

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak maçta Youssef En-Nesyri forvette yeniden 11'e dönecek... Faslı yıldız Kasımpaşa maçında yedek kalmıştı.

Ayrıca Archie Brown sol bekteki yerini alırken Jayden Oosterwolde stoperde görev yapacak.  
 İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.