Fenerbahçe'de En-Nesyri dönüyor!

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı olan Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu, Sarı-Lacivertliler'in Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.
EN-NESYRI GERİ DÖNÜYOR
Maksimir Stadyumu'nda oynanacak maçta Youssef En-Nesyri forvette yeniden 11'e dönecek... Faslı yıldız Kasımpaşa maçında yedek kalmıştı.
Ayrıca Archie Brown sol bekteki yerini alırken Jayden Oosterwolde stoperde görev yapacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri
