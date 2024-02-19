Fenerbahçe'de Edin Dzeko mutluluğu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, son haftalarda attığı gollerle kendine geldi. Golcü oyuncunun gösterdiği performans taraftarlarından tam not aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko mutluluğu
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19 Şubat 2024 12:28
Fenerbahçe'de Boşnak yıldız Edin Dzeko, hattrick yaptığı Konyaspor mücadelesinin ardından suskun bir döneme girmişti.

Dzeko, ligde oynanan Gaziantep, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarını boş geçti.Tecrübeli forvet bu karşılaşmalarda net fırsatları değerlendiremedi.

Gol orucuna Alanyaspor mücadelesinde son veren Dzeko, Rizespor karşısında da ağları sarsarak yeni bir seriye başladı ve tam anlamıyla kendine gelmiş oldu.

Yıldız golcü, gösterdiği performansla taraftarından olumlu geri dönüşler almayı başardı. 

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