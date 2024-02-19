Fenerbahçe'de Edin Dzeko mutluluğu

Fenerbahçe'de Boşnak yıldız Edin Dzeko, hattrick yaptığı Konyaspor mücadelesinin ardından suskun bir döneme girmişti.
Dzeko, ligde oynanan Gaziantep, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarını boş geçti.Tecrübeli forvet bu karşılaşmalarda net fırsatları değerlendiremedi.
Gol orucuna Alanyaspor mücadelesinde son veren Dzeko, Rizespor karşısında da ağları sarsarak yeni bir seriye başladı ve tam anlamıyla kendine gelmiş oldu.
Yıldız golcü, gösterdiği performansla taraftarından olumlu geri dönüşler almayı başardı.
Dzeko, ligde oynanan Gaziantep, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarını boş geçti.Tecrübeli forvet bu karşılaşmalarda net fırsatları değerlendiremedi.
Gol orucuna Alanyaspor mücadelesinde son veren Dzeko, Rizespor karşısında da ağları sarsarak yeni bir seriye başladı ve tam anlamıyla kendine gelmiş oldu.
Yıldız golcü, gösterdiği performansla taraftarından olumlu geri dönüşler almayı başardı.