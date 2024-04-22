Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan takıma moral konuşması!

'nin Bosna Hersekli yıldız futbolcusu, 20 golle krallık yarışında zirvede. Dzeko, ligde kritik haftalara formda bir şekilde giriyor.Golcü oyuncu, Adana Demir ve Karagümrük filelerini sarsarak seri yakalamıştı. 37 yaşındaki forvet, zorlu Sivas deplasmanında da golünü atıp seriyi sürdürmeye kararlı. Edin Dzeko, Olympiakos maçı sonrası idmanlarda arkadaşlarını yeniden motive etmek için de çok çalıştı. Takımla konuşmalar yapan yıldız futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı.Dzeko, Sivasspor maçı öncesi takım arkadaşlarına moral verdi. Tecrübeli oyuncu,ifadelerini kullandığı öğrenildi.Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe forması ile 41 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konsu maçlarda 24 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.