'nin süper golcüsü, Konyaspor karşısında resital sundu.11. dakikada penaltıdan perdeyi açan Dzeko, ardından 32 ve 40. dakikalarda kaleci Deniz'i iki kez daha avladı. İsmail Kartal, hat-trick yapan öğrencisini 5-0'lık skorun rahatlığıyla ikinci yarının başında kenara aldı.Sarı-Lacivertliler'de Cengiz Ünder, pazar günkü İstanbulspor maçının ilk yarısında hattrick yapmış, karşılaşmayı 4 golle tamamlamıştı. Fenerbahçe'de dün resital sırası Edin Dzeko'daydı. Boşnak yıldız, Konyaspor savunmasının tam anlamıyla kabusu oldu.Tecrübeli forvet, 11. dakikada kendisine yapılan penaltıda topu ağlara göndererek perdeiyi açtı. Dzeko, 32. dakikada İrfan'ın kafayla pasında karşı karşıya kaldığı kaleci Deniz'i avladı. 40'ta bir kez daha sahneye çıkan 37 yaşındaki oyuncu hat-trick'i tamamladı.Fenebahçe, soyunma odasına 5-0'lık farklı galibiyetle girdi. İsmail Kartal, skorun verdiği rahatlıkla ikinci devrenin başında Michy Batshuayi'yi sahaya sürerek, Edin Dzeko'yu çıkardı. Tecrübeli teknik adam böylece öğrencisini riske etmemiş oldu. Bu arada yıldız futbolcu, dün yaptığı hat-trick ile ligde gol sayısını 16'ya yükseltti. Edin Dzeko, krallık yarışında kıyasıya rekabete girdiği 12 gollü Mauro İcardi ile farkı iyice açtı.