Fenerbahçe'de Edin Dzeko bu kez boş geçti

Fenerbahçe'de bundan önceki Lugano karşılaşmalarının yıldızlarının başında gelen ve toplamda İsviçre ekibinin ağlarını 4 kez sallayan Edin Dzeko, Lille eşleşmesinin ilk maçında beklentilerin altında kaldı.
İlk yarıda etkili iki fırsat yakalayan Dzeko, bunlardan yararlanamadı.
79. dakikada oyundan çıkan Boşnak forvet, rakip kaleye çektiği 3 şutun 1'inde isabet buldu.
İlk yarıda etkili iki fırsat yakalayan Dzeko, bunlardan yararlanamadı.
79. dakikada oyundan çıkan Boşnak forvet, rakip kaleye çektiği 3 şutun 1'inde isabet buldu.
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