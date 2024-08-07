Fenerbahçe'de Edin Dzeko bu kez boş geçti

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Lugano maçlarındaki gol serisini Lille karşısında devam ettiremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko bu kez boş geçti
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07 Ağustos 2024 11:31
Fenerbahçe'de bundan önceki Lugano karşılaşmalarının yıldızlarının başında gelen ve toplamda İsviçre ekibinin ağlarını 4 kez sallayan Edin Dzeko, Lille eşleşmesinin ilk maçında beklentilerin altında kaldı.

İlk yarıda etkili iki fırsat yakalayan Dzeko, bunlardan yararlanamadı.

79. dakikada oyundan çıkan Boşnak forvet, rakip kaleye çektiği 3 şutun 1'inde isabet buldu.

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