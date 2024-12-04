Fenerbahçe'de Dusan Tadic farkı!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, son 11 maçta 7 kez skora etki etti. Şu ana kadar bin 708 dakika sahada kalan Tadic, 94 dakikada bir gol katkısı sunmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic farkı!
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04 Aralık 2024 09:03
Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, 36 yaşına gelmesine rağmen sergilediği performansla dudak ısırtıyor.

Attığı gollerin ve yaptığın asistlerin yanı sıra; oyun içindeki liderliği ve zekasıyla da fark yaratan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı son 11 maçta; 7 kez skora katkı verdi.

Bu sezon Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte sağ kanada geçen ancak performansından hiçbir şey kaybetmeyen Tadic, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplamda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1708 dakika sahada kalan 36'lık yıldız, 8 gol, 10 asistlik katkı sağladı. 94 dakikada bir skor katkısı yapan Tadic, bu gollerin 7'sini 13 Süper Lig maçında kaybetti. Yaptığı 10 asistin 6'sı da Süper Lig'de... 

 
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