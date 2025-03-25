Fenerbahçe'de Diego Carlos'tan müjdeli haber

Süper Lig'de Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Bodrum FK ile cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Diego Carlos'un antrenmandaki görüntüsü:
Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Bodrum FK ile cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Diego Carlos'un antrenmandaki görüntüsü: