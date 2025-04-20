Fenerbahçe'de Diego Carlos geri döndü!

Süper Lig'de Kayserispor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, sakatlığını atlatan Brezilyalı savunma oyuncusuna Kayserispor maçında ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçındaki ilk 11'i şu şekilde:
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, sakatlığını atlatan Brezilyalı savunma oyuncusuna Kayserispor maçında ilk 11'de forma verdi.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçındaki ilk 11'i şu şekilde: