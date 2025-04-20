Fenerbahçe'de Diego Carlos geri döndü!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos, Kayserispor maçının ilk 11'inde yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Diego Carlos geri döndü!
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20 Nisan 2025 18:05
Süper Lig'de Kayserispor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, sakatlığını atlatan Brezilyalı savunma oyuncusuna Kayserispor maçında ilk 11'de forma verdi.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçındaki ilk 11'i şu şekilde:




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