Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Diego Carlos, bireysel çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi
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05 Mart 2025 19:51
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Diego Carlos, bireysel çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de Carlos ile birlikte sakatlığı bulunan Levent Mercan da Rangers maçı öncesi bireysel çalıştı.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Diego Carlos, transferi sonrası sarı-lacivertlilerde 3 maçta forma bulmuştu.



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