Fenerbahçe'de derbi öncesi alarm: İsmail Kartal uyardı!

Fenerbahçe'de bugünkü Sivasspor maçı öncesi sarı kart alarmı verildi. Ceza sınırındaki Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao'yu uyaran teknik direktör İsmail Kartal, bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde eksik istemediğini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de derbi öncesi alarm: İsmail Kartal uyardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2024 08:18
Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, lige odaklandı. Bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla yaptığı son toplantıda uyarılarda bulundu.

7 İSİM SINIRDA

Futbolcularına, "Avrupa defteri kapandı. Tek kulvarda kesinlikle hata istemiyorum. Sivasspor maçını ne olursa olsun kazanmalıyız. Puan kaybının sonuçları bizim için ağır olur" diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, bu müsabaka öncesi 7 ismin sarı kart ceza sınırında yer alması endişelendiriyor.

DERBİ ÖNCESİ UYARI

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bugün kart görmesi halinde gelecek hafta Beşiktaş maçında oynayamayacak. Bu isimlerle özel olarak görüşüp çok dikkatli olmalarını isteyen 62 yaşındaki teknik adamın, derbide bütün oyunculara ihtiyacı olacağını söylediği öğrenildi. Derbiyi 3 puandan fazlası olarak gören teknik heyet, hem motivasyonu yükseltmeyi hem de yarışta inancı daha da artırmayı hedefliyor.    

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery