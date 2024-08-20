Fenerbahçe'de değişim yaşanıyor

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Süper Lig ekibi Başakşehir'e gitti, Joao Pedro'ya İtalya'dan talipler bulunuyor, Mourinho'nun yavaş bulduğu Becao'ya ise Atalanta talip. Sarı-lacivertlilerde büyük bir değişim yaşanırken bu değişime yenileri de eklenebilir.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de değişim yaşanıyor
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20 Ağustos 2024 09:29
Birçok takviye yapmasına rağmen transfer dönemindeki hamleleri yeterli görülmeyen Fenerbahçe'de ağustos ayının son bölümü ve eylül başı yoğun geçecek.

Lille eşleşmesinde orta sahada büyük kriz yaşayan Sarı-Lacivertliler, Fred'i adeta mumla aradı. Sadece Oğuz Aydın, Maximin ve Nesyri'ye 34 milyon euro harcayan Kanarya, istemediği vedaları da yapmak zorunda.

BECAO'YA İTALYA'DAN TALİP

Geçen sezon sakatlıkların peşini bırakmadığı Becao, İtalya'dan isteniyor. Atalanta, Brezilyalı savunmacıya talip oldu.

JOAO PEDRO DA İSTENİYOR

Bir diğer İtalyan ekibi Salernitana ise kadroda istenmeyen Joao Pedro'yu transfer etmeye çalışıyor ancak mali krizde oldukları için durum biraz karışık...

CRESPO RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE

Öte yandan Miguel Crespo'nun ayrılığı ise resmiyet kazandı. İstanbul ekibi Başakşehir, 27 yaşındaki Portekizli orta sahanın transferini resmen duyurdu. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi, sözleşmenin 3 yıllık olduğu belirtildi.

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