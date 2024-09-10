Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a takım aranıyor

Fenerbahçe'de Burak Kapacak ile ilgili karar verildi.
Sarı-Lacivertliler, 2021-22 sezonunda o dönem büyük potansiyel olarak görülen Burak Kapacak'ı adeta Bordeaux'nun elinden kaparak Bursaspor'dan transfer etmişti.
Ancak Burak, Sarı-Lacivertliler'de hiçbir teknik adamın gözüne giremedi
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
24 yaşındaki kanat oyuncusu önce Karagümrük'e, geçen sezon ise Sivasspor'a kiralandı.
Ancak Burak, bu takımlarda da beklentilerin altında kaldı.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu yeni bir başlangıç yapabileceği takım arıyor.
Sarı-Lacivertliler, 2021-22 sezonunda o dönem büyük potansiyel olarak görülen Burak Kapacak'ı adeta Bordeaux'nun elinden kaparak Bursaspor'dan transfer etmişti.
Ancak Burak, Sarı-Lacivertliler'de hiçbir teknik adamın gözüne giremedi
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
24 yaşındaki kanat oyuncusu önce Karagümrük'e, geçen sezon ise Sivasspor'a kiralandı.
Ancak Burak, bu takımlarda da beklentilerin altında kaldı.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu yeni bir başlangıç yapabileceği takım arıyor.