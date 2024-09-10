Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a takım aranıyor

Fenerbahçe'de 2021-22 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'a takım aranıyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a takım aranıyor
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10 Eylül 2024 14:38
Son güncelleme 10 Eylül 2024 14:49
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ile ilgili karar verildi.

Sarı-Lacivertliler, 2021-22 sezonunda o dönem büyük potansiyel olarak görülen Burak Kapacak'ı adeta Bordeaux'nun elinden kaparak Bursaspor'dan transfer etmişti.

Ancak Burak, Sarı-Lacivertliler'de hiçbir teknik adamın gözüne giremedi

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

24 yaşındaki kanat oyuncusu önce Karagümrük'e, geçen sezon ise Sivasspor'a kiralandı.

Ancak Burak, bu takımlarda da beklentilerin altında kaldı.



YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu yeni bir başlangıç yapabileceği takım arıyor.  

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