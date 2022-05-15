Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonra kısa bir süreliğine takımı Zeki Murat Göle'ye emanet eden Fenerbahç 'de umutların azaldığı bir dönemde göreve gelen İsmail Kartal, camiayı her açıdan ayağa kaldırdı.



Kartal öncesi Sarı-Lacivertliler, 32 puanla ligde 5. sırada ve ikinci Konyaspor'un 7 puan gerisindeydi. Geldiğimiz noktada takım 21. ve 36. haftalar arasında 37 puan topladı. Kendi döneminde Kartal, Kanarya'yı puan anlamında ligin en iyisi yaptı. Toplamda 69 puana ulaşan ekipte Kartal, Fenerbahçe tarihinde en yüksek puan ortalaması yakalayan yerli teknik adam olmayı başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, 50 karşılaşmada 111 puanla maç başına 2.22 ortalama tutturdu.



12 maçtır yenilmiyor...



Kartal'ın ardından sırasıyla Mustafa Denizli (51 maç/110 puan) 2.16, Aykut Kocaman (142 maç/296 puan) 2.08, Erol Bulut (30 maç/59 puan) 1.97 ve Turhan Sofuoğlu da (19 maç/36 puan) 1.89 puan ortalamaları yakaladı. 12 maçtır (10 galibiyet, 2 beraberlik) ligde yenilmeyen deneyimli hoca, bu sezonun son iç saha karşılaşmasında da zaferle ayrılmayı hedefliyor.







