Fenerbahçe'de Bruma ve Lincoln dikkat çekti

Fenerbahçe'nin iki yeni transferi Lincoln Henrique ve Bruma dün göz doldurdu.Lincoln ilk 11'de oynadı, 10 numara pozisyonunda görev aldı. Maç içinde sık sık sağ kanada geçip, İrfan Can'la yer değiştirdi. Jesus sürekli ceza sahasına koşu yapmasını istedi. Bunun meyvesini de gol atarak aldı.Bruma da oldukça istekliydi, çok fazla topla buluştu. Ancak sık pas hatası yaptı. Fizik olarak hazır bir görüntü çizse de henüz takıma alışamadığı görüldü.