Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti

Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti
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30 Ocak 2024 14:05
Son güncelleme 30 Ocak 2024 14:08
Fenerbahçe'de bu sezon orta saha rotasyonunda fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Süper Lig Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ailemize hoş geldin Bartuğ Elmaz. EMS Yapı Sivasspor'umuz, Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.'' ifadeleri kullanıldı.

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.

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