Fenerbahçe'de beklenti 150 gol

Yarıştığı tüm kulvarlarda toplam 101 gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, aynı gol ortalamasında devam edip 150 golü geçmeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de beklenti 150 gol
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30 Ocak 2024 12:39
Fenerbahçe, yarıştığı tüm kulvarlarda müthiş bir sezon geçiriyor. 36 maçın 30'unu kazanan sarı-lacivertliler bu mücadelelerde 101 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Bu gol sayısıyla Avrupa'nın en skorer ekibi olan Kanarya tüm kulvarlarda sonuna kadar giderse 28 karşılaşmaya daha çıkacak. Bu doğrultuda Fenerbahçe, şu ana kadar sürdürdüğü gol ortalamasını sürdürüp 150 gol barajını da rahat bir şekilde aşmayı hedefliyor.

Ayrıca Kartal'ın öğrencileri sadece gol sayısında değil, rakip ceza sahasında topla buluşma, toplam şut, isabetli şut gibi birçok hücum kategorisinde zirvede yer alıyor.

İŞTE AVRUPA'NIN GOLCÜ TAKIMLARI:

Fenerbahçe: 101 gol
Leverkusen: 85 gol
Liverpool: 84 gol
Manchester City: 81 gol
Real Madrid: 75 gol

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