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Fenerbahçe'de ayrılık var: Kostic

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'i Juventus geri çağırdı.

calendar 24 Mayıs 2025 13:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de ayrılık var: Kostic
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Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve yarışta Galatasaray'a şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, rotasını gelecek sezona çevirdi.

Sarı-lacivertli takımda kadro yapılanması da başlarken sezon bitmeden çarpıcı bir gelişme yaşandı. Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'i kulübü geri çağırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için geri çağırdı.

FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini almayacağını Juventus'a iletti.

KOSTIC'İN PERFORMANSI

Kostic, Fenerbahçe formasını bu sezon 33 maçta giydi. 32 yaşındaki Filip Kostic, 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.


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