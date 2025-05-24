Fenerbahçe'de ayrılık var: Kostic

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve yarışta Galatasaray'a şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, rotasını gelecek sezona çevirdi.
Sarı-lacivertli takımda kadro yapılanması da başlarken sezon bitmeden çarpıcı bir gelişme yaşandı. Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'i kulübü geri çağırdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için geri çağırdı.
FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini almayacağını Juventus'a iletti.
KOSTIC'İN PERFORMANSI
Kostic, Fenerbahçe formasını bu sezon 33 maçta giydi. 32 yaşındaki Filip Kostic, 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertli takımda kadro yapılanması da başlarken sezon bitmeden çarpıcı bir gelişme yaşandı. Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'i kulübü geri çağırdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için geri çağırdı.
FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini almayacağını Juventus'a iletti.
KOSTIC'İN PERFORMANSI
Kostic, Fenerbahçe formasını bu sezon 33 maçta giydi. 32 yaşındaki Filip Kostic, 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.
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