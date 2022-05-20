Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarık

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerin sayısı da hayli kabarık.



Kiradan dönecek Mauricio Lemos, Max Meyer ve Mbwana Samatta yeni sezonda da düşünülmüyor. Birer yıllık kontratları kalan Lemos ve Meyer ile anlaşmalı olarak yolların ayrılması bekleniyor. İki yıllık sözleşmesi olan Samatta ise talibi çıkarsa satılacak, aksi halde yine kiraya gidecek.



Takım içinde de Marcel Tisserand, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Mergim Berisha ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Sözleşmeleri devam eden 4 oyuncu için de teklifler değerlendirilecek, kolaylık sağlanacak.



Hull City'den dönmesi beklenen Allahyar da aynı kategoride yer alıyor.



Mesut Özil, Pelkas ve Sangare'nin durumlarına ise yeni hoca karar verecek.

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