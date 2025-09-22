Fenerbahçe'de Asensio siftah yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Marco Asensio, çubuklu forma altında ilk golünü attı.
Mücadelenin üçüncü dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun güzel pasında gelişine vuruş yapan İspanyol futbolcu topu filelere gönderdi.
Takımını öne geçiren Asensio, 72'de yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı.
