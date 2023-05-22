Fenerbahçe'de Arda Güler devrimi! takımın vazgeçilmezi oldu

Jesus'un uzun süre kulübede oturttuğu genç futbolcu artık ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Fiziksel gücündeki yükseliş sayesinde son 6 maçta ilk 11'de oynayan Arda Güler, genç yaşına karşın saha içinde takımın lideri oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Arda Güler devrimi! takımın vazgeçilmezi oldu
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22 Mayıs 2023 09:54
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler artık takımın değişmez isimlerinden birisi oldu. 

İlk 11'de çıktığı son 6 maçta takımın liderliğini üstlenen Arda, oyun zekası, çalımları ve paslarının yanı sıra duran topları kullanmadaki becerisiyle öne çıkıyor. Arda'nın son haftalarda takımın banko oyuncuları arasına girmesinde fiziksel açıdan gösterdiği gelişimin büyük payı bulunuyor.

EKSİKLERİNİ GİDERDİ
Teknik direktör Jorge Jesus'un 'fiziksel yetersizlik' gerekçesiyle uzun süre kulübede oturttuğu genç oyuncu, zamanla eksiklerini önemli ölçüde giderdi.

Beslenmesine dikkat eden ve ekstra çalışmalar yapan Arda Güler bu sayede daha da güçlendi ve hızlandı. Jesus'un ligde ilk 20 haftada hiç ilk 11'de görevlendirmediği, sadece 6 maçta 41 dakika oynattığı genç futbolcu, ikinci yarıda çok daha fazla süre aldı.

TOPLAM BİN 218 DAKİKA 
Ligde son 13 maçın 9'unda 11'de oynayan ve 3'ünde sonradan dahil olan Arda, toplam 711 dakika şans buldu. 

Tüm kulvarlarda da bin 218 dakika forma giydi. Sözleşmesinde 'bin 500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Arda Güler'in ligde kalan 2 maçta ve kupa mücadelesinde bu süreyi geçmesi bekleniyor.

Ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'in maçları da 90 dakika oynamış olarak bu süreye eklenecek.

Arda Güler bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. 


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